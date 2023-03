Dopo l'investimento mortale il municipio vuole mettere in sicurezza via Esperia Sperani

Dossi, semafori intelligenti ed autovelox. Così il Municipio XIV vuole mettere in sicurezza via Esperia Sperani, la grande arteria di Ottavia che collega via Camilla Ravera e la parte delle residenze dei ‘Giardini’ con Ipogeo degli Ottavi.

L'investimento mortale su via Esperia Sperani

E’ la strada a quattro corsie, con due complanari, sulla quale domenica 12 marzo è stata investita e uccisa Nicolina Vilardo. Falciata sulle strisce pedonali insieme al suo cagnolino. Su un palo al lato della via familiari e amici continuano a portare fiori per onorare la sua memoria, il quartiere la ricorda e reclama a gran voce maggior sicurezza per quello stradone “che tutti percorrono ad alta velocità”.

Ne sono consapevoli anche nelle stanze del Santa Maria della Pietà. Per questo i consiglieri dem Alessandro Porra, Andrea Maurizi e Andrea Montanari porteranno in consiglio municipale una mozione per chiedere di mettere in sicurezza via Esperia Sperani e i suoi attraversamenti pedonali.

Così il municipio vuole mettere in sicurezza il viale di Ottavia

“La conformazione della strada non inibisce la velocità degli automobilisti, che si trovano a percorrerla sia in entrata, in direzione Grande Raccordo Anulare- Trionfale, che in uscita. In modo specifico - sottolineano gli esponenti della maggioranza Pd - viale Esperia Sperani, che ospita molte aree verdi e gioco, ed Ipogeo degli Ottavi, dove insistono alcuni esercizi commerciali, sono strade di quartiere su cui vi è un passaggio frequente ed in entrambe le vie, frequentemente, viene messa in pericolo l'incolumità dei pedoni”. Da qui l’impegno per la Giunta del XIV ad attenzionare l'intero viale studiando, assieme ai competenti uffici tecnici, soluzioni adeguate a ridurre la velocità dei veicoli che vi transitano.

Tra i deterrenti proposti: il posizionamento di "dossi berlinesi"; la realizzazione di semafori intelligenti che diventano rossi nel momento in cui si rileva una velocità eccessiva del veicolo in transito; la realizzazione di una corsia preferenziale per bus e mezzi di soccorso sulle corsie centrali in ambo i sensi di marcia nel tratto a quattro corsie e il posizionamento di rilevatori di velocità fissi. L’idea è anche quella di ridurre la carreggiata prevedendo spazi pedonali e ciclabili oltre alla realizzazione di attraversamenti luminosi e traffico viario dirottato sulle corsie laterali.