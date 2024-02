La riqualificazione del Giardino Lucchina passa dal progetto 100 parchi

Il Giardino Lucchina di Ottavia (quattordicesimo municipio) rientra all’interno del progetto di rigenerazione arboreo del Comune di Roma “100 parchi”.

Il parco importante elemento per la cittadinanza sarà oggetto riqualificazione del patrimonio arboreo e non solo. Infatti all’interno dell’area verde sarà realizzati un parco giochi e un’area fitness e ci saranno interventi sulla messa in sicurezza stradale del giardino. Un restyling completo a cui non mancheranno nuove panchine, aree di sosta in terra battuta e vele ombreggianti nei punti di maggiore aggregazione.

“Un nuovo progetto per riqualificare i parchi di Ottavia che si aggiunge ai tanti interventi già realizzati nelle aree verdi del nostro municipio con l’obiettivo di trasformarle in dei luoghi di incontro e benessere” - dichiara il Presidente del municipio XIV Marco Della Porta – “e per questo le stiamo valorizzando con giochi per bambini, nuove attrezzature sportive e iniziative culturali”.

Una buona notizia per i cittadini di Ottavia che hanno da poco perso un centro di aggregazione importante come il Cinema Starplex. I residenti però sottolineano anche l’importanza dello stanziamento dei fondi per il corridoio verde Francigeno “Giustiniana-Ottavia-San Filippo” per non restare isolati dal resto della Capitale.

Si muove verso questa direzione di capillarità e collegamenti gli altri interventi di connessione con il sistema ciclopedonale e le aree verdi circostanti facenti parte del progetto 100 parchi che riguarderanno il Giardino Lucchina.