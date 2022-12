"A Regola d'Arte": l'iniziativa di Formula E ad Ottavia

La realizzazione del progetto nei quartieri Ottavia (Municipio XIV) e Laurentino 38 (Municipio IX), a favore delle famiglie e dei bambini e delle bambine dell'area non è stato casuale. Infatti negli ultimi anni questi quartieri hanno registrato un netto calo di offerta degli strumenti di protezione sociale, causando abbandono scolastico, povertà culturale e un alto indice di disoccupazione.

Il progetto si pone l'obiettivo di coinvolgere i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti disagiati attraverso un’opportunità di integrazione e crescita sociale, grazie a corsi gratuiti di rugby e musica.

Giovedì 1 dicembre Formula E ha inaugurato nel quartiere Ottavia, gli spazi dedicati all'iniziativa "A Regola d'Arte", progettata da Mediafriends e realizzata in collaborazione con INTERSOS.

Nel quartiere Ottavia, INTERSOS propone diverse attività: supporto scolastico, italiano L2, segretariato sociale e orientamento al lavoro. Inoltre, offre diverse attività ludico-ricreative, ra queste, le lezioni di rugby e di musica rientrano nel progetto promosso da Formula E. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, sono stati individuati e selezionati tramite le associazioni che fanno parte della rete territoriale di Intersos Lab, i servizi sociali, le scuole del territorio e i centri di assistenza. Le attività saranno seguite da istruttori professionisti ed educatori che conoscono la realtà locale e le sue vulnerabilità. Le lezioni di musica si svolgeranno presso gli spazi della struttura di Intersos Lab in Via della Stazione di Ottavia 129, mentre quelle di rugby, in collaborazione con la Primavera Rugby Roma, nel campo della Parrocchia Santa Maddalena di Canossa (Oratorio "Padre Antonio Gentilin")