Festa di Primavera, nasce l'Associazione di Promozione Sociale Ottavia Produttiva

Nello scorso weekend ad Ottavia in occasione dei festeggiamenti per la Festa di Primavera al Centro Commerciale Gulliver si è celebrata la nascita dell’Associazione di Promozione Sociale Ottavia Produttiva.

L’associazione è stata fondata da tanti commercianti del quartiere del territorio del quattordicesimo municipio. Obiettivo è quello di fare rete e promuovere l’aggregazione sociale e culturale.

Alle celebrazioni ha preso parte Marco della Porta presidente del municipio XIV: “Ogni giorno lavoriamo per una grande alleanza per il bene comune coinvolgendo associazioni, scuole, parrocchie e tanti cittadini per prenderci cura insieme del nostro territorio. Diamo il benvenuto a Ottavia Produttiva in questa grande famiglia del Municipio” – ha dichiarato il minisindaco.

Tante le iniziative previste durante la due giorni di festa ad Ottavia: dalle presentazioni letterarie di Fabio Pennacchi, Veronica Aguilar e Tagliarini Erika alla musica di Vincenzo Jianno Giannone e Claudio Bastoni. Spettacoli con le spade laser da attori che hanno interpretato personaggi di Star Wars, il disegno e fumetto di Alexandra Rossi, il truccabimbi di Alessandra Pop Pop e esposizioni di artigianato, stand di gioielli, prodotti biologici e cose per la casa. Non è mancata neanche una caccia al tesoro organizzata da Quadodo e dai ragazzi dell’Oratorio Padre Antonio Gentilin e Croce Rossa Italiana.