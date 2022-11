"Comizi d'amore 2.0" il progetto degli studenti dell'Istituto Superiore Bachelet 

Lunedì14 novembre 2022 nel municipo XIII presso la sede di via Nazareth dell'Istituto Superiore Einstein Bachelet è stato presentato Comizi d'amore 2.0 il progetto legato agli eventi dell'anno Pasoliniano.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Rete delle associazioni e dei gruppi informali del municipio XIII e la Presidenza del municipio ed è realizzato con il coinvolgimento di studentesse e studenti dell'istituto. Alla presentazione hanno partecipato l'assessora Pratelli, il vicepresidente del municipio XIII Alberto Filisio, le classi coinvolte, la Presidenza dell'Istituto e i partecipanti alla Rete.

L'iniziativa vedrà gli studenti realizzare durante l'anno scolastico un documentario autoprodotto con il supporto dei documentaristi Elisabetta Abrami, presente all'iniziativa, Gianni Vukaj e dello sceneggiatore Marco Pettenello. L'obiettivo del progetto è quello di riunire scuola e territorio a fare cultura insieme, partendo da uno scambio reciproco guidato e filtrato dalla scuola che torna al territorio restituendo un'indagine su come sia la società che lo attraversa.

"Non vogliamo celebrare ma rendere vivo e attuale il lavoro di Pasolini - spiega Renata Puleo in rappresentanza della Rete - "un provocatore che seppe essere rivoluzionario, come devono esserlo i giovani, malgrado ciò che afferma il ministro Valditara. È stato anche rappresentativo di come aspetti legati alla corporeità, e dunque alla sessualità e all'affettività, intrecciano e definiscono molto aspetti della nostra vita. L' adultità- conclude l'ex dirigente scolastica-non coincide con l'avere tutte le risposte ma nell'avere le proprie consapevolezze".