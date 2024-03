Sei milioni di euro stanziati e 10 anni d'attesa: il progetto recupero urbano resta una chimera

Più di dieci anni di attesa, oltre sei milioni di euro stanziati e ancora nulla. Questa è la situazione riguardante il progetto del collegamento tra via Esperia Sperani e via di Casorezzo, facente parte del Programma di recupero urbano Palmarola-Selva Candida.

L'opera

L’opera, riguardante il quartiere di Selva Candida/Selva Nera/Palmarola, consiste nella realizzazione di una strada che permetta di raggiungere il nodo di scambio ferroviario Fm3 della stazione Ipogeo degli Ottavi per le zone urbanizzate esterne e interne al Gra. Per la sua realizzazione il comune (con l'ordinanza del sindaco n. 465 del 20.12. 2012 pubblicata sull'Albo Pretorio il 16 gennaio 2013) ha previsto uno spesa complessiva di 6.158.980 euro. Tale collegamento porterebbe molteplici vantaggi alla cittadinanza. Oltre al collegamento dell’area con le zone urbanizzate della Capitale infatti garantirebbe un alleggerimento del traffico nel quartiere e conseguente miglioria sul piano della sostenibilità.

Perchè il prgoetto si è fermato?

Tutto bello ma nulla di ciò è ancora stato realizzato. “I motivi della paralisi dell'opera non somo facilmente comprensibile. Ci hanno detto per ricorsi contro alcune particelle di esproprio. Ma quanto durano le cause del Tar? E poi alcune persone si chiedono perché siamo stati espropriati se poi il progetto si è fermato? - le paro,e a RomaToday dell’associazione MenteCivica Ottavia/Palmarola.

Infatti tornado indietro al 2020 la Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale sulla questione si è espressa così: "Restano da espropriare una quindicina di particelle e le procedure sono complesse. Tra l’altro il nuovo progetto definitivo deve essere ancora approvato dall’Assemblea Capitolina. Il progetto approvato nel 2013 è stato modificato poiché sembra fosse necessario inserire una pista ciclabile". Dal processo partecipativo del 23 gennaio 2018 dedicato a questo piano di recupero urbano che dava per “imminente” la partenza delle opere viarie a Selva Candida non si è visto ancora nulla di concreto. (qui i dettagli).

La speranza dei cittadini

"L' opera va rivista solo da un punto di vista della mobilità perché nel frattempo a Ipogeo degli Ottavi è stato aperta l'uscita del raccordo e un altro flusso veloce di auto da Selva Candida provocherebbe il peggioramento del tappo” - dice il comitato.

I cittadini aspettano dunque novità dall’amministrazione per la ripresa dell’attenzione su un progetto molto importante per la comunità, auspicando l’incremento il rafforzamento dei trasporti pubblici (elemento di elevata criticità del quartiere) e della mobilità sostenibile. “L’utilizzo di mezzi alternativi alle auto e una Ztl per i residenti del consorzio dovrebbe spingere gli amministratori a finire l’opera consentendo ai bus scolastici e Atac, a ciclisti e pedoni di spostarsi” – concludono dall’Ass.ne MenteCivica OttaviaPalmarola.