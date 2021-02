I cinghiali davanti alle case non sono causati dai rifiuti: “In via Doni regolarmente svuotati”

Ama replica alla notizia degli ungulati di Ottavia: ”Loro presenza non è ascrivibile al prelievo dei rifiuti”

Via Francesco Doni senza rifiuti. Foto di Ama.

Arrivano dalla Riserva dell’Insugherata e si aggirano per le strade dei quartieri che vi confinano. La presenza dei cinghiali, a Trionfale come ad Ottavia, non rappresenta una novità.

I cinghiali di via Doni

Gli ungulati sono stati fotografati anche davanti le abitazioni situate tra Via Anton Francesco Doni e via del Fontanile Nuovo. Alcuni scatti li hanno ripresi mentre rovistavano tra i cassonetti. Il fatto che siano stati immortalati nella zona, non dimostra però, secondo Ama, che vi siano arrivati perchè attratti dai rifiuti.

La replica di Ama

“Da sopralluoghi effettuati dai tecnici aziendali - ha fatto sapere l’azienda municipalizzata ai rifiuti - i bidoncini posizionati in via Doni risultano regolarmente svuotati”. Per dimostrarlo Ama allega anche una foto che mostra il cancello davanti al quale gli ungulati erano stati fotografati mentre rovistavano tra i rifiuti.

La spiegazione

“La presenza dei cinghiali - ha sottolineato Ama, replicando all’articolo - non è ascrivibile al prelievo dei rifiuti da parte di AMA, ma ad altre ragioni, considerato che l’area, come noto, confina con una grande riserva naturale”.