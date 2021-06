Chiude la stazione dei Carabinieri di Ottavia: così la periferia "rimarrà senza presidio di sicurezza"

La denuncia della Lega: "Sfratto per la caserma, Raggi trovi alternativa". I presidi più vicini a circa 7 chilometri

/ Via Raffaele Filamondo

La stazione dei Carabinieri di Ottavia è destinata a chiudere, così da settembre la periferia del Municipio XIV si ritroverà senza il suo presidio di sicurezza territoriale. A lanciare l’allarme è la Lega. "Nel silenzio più totale a settembre chiuderà per sfratto la stazione dei carabinieri di via Raffaele Filamondo. Un fatto inaccettabile sul quale le Istituzioni hanno il dovere di prendere subito provvedimenti" - scrivono in una nota Fabrizio Santori e Monica Picca.

Chiude la stazione dei Carabinieri di Ottavia

Fumata nera negli incontri tra la Prefettura e il Comune, ad oggi manca una sede alternativa per i carabinieri di Ottavia: i militari in servizio in quel quadrante “verranno collocati altrove lasciando sguarnita e insicura un'area delicatissima della città che ricomprende quartieri complicati e che hanno bisogno di un presidio di sicurezza".

ùUn quadrante ampio che si estende da Ottavia a Palmarola fino a Torresina e Quartaccio. “Zone ricomprese nella giurisdizione di questa fondamentale stazione che chiuderà i battenti, come già accaduto per la caserma di Settecamini, senza che il sindaco Raggi si sia imposto nei confronti del Ministero dell'Interno e nonostante la presenza di numerose alternative dove collocare il presidio, come ad esempio le numerose strutture occupate o lasciate in totale stato di abbandono".

I presidi di sicurezza più vicini a 7 chilometri

Senza stazione dei Carabinieri di Ottavia e in assenza di una valida alternativa, i residenti dei quartieri coinvolti dovranno far riferimento alla stazione e al commissariato di Monte Mario e Primavalle distanti circa 7 chilometri. “Ci attiveremo, mobilitando comitati di quartieri e associazioni del territorio, per chiedere un'immediata soluzione a questo ennesimo scempio - dicono Santori e Picca - sulla pelle dei cittadini del XIV Municipio".