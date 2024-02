A Ottavia chiude il cinema Starplex

Domenica 25 febbraio. Questa è la deadline del cinema Starplex di Ottavia, un punto di riferimento per il quartiere che potrà godersi la programmazione del multisala ancora per poche settimane.

Contattati da RomaToday i responsabili del cinema hanno confermato la chiusura: “Il proprietario del locale non ci ha rinnovato l’affitto perché deve fare dei lavori per cui restituiremo lo spazio”.

La chiusura del locale è un brutto colpo per i cittadini e per gli assidui frequentatori del multisala anche se, non manca qualche stoccata da parte dei responsabili. “Capisco che può essere una brutta perdita per la zona. Ma in tanti brontolavano per l’aumento di 50 centesimi” – aggiungono i responsabili. Stesso pensiero di molti cittadini: “Vado spesso al cinema ma nonostante i servizi siano ottimi e il personale squisito, la gente va poco al cinema, sale spesso vuote anche alle prime” dice Marco residente di zona e frequentatore del cinema.

“Sembra che vogliano ristrutturare il centro commerciale (Gulliver, ndr) e il cinema. Magari i cittadini ne troveranno uno tutto nuovo”. Questo è il messaggio di speranza, per i cittadini del quartieri amanti del cinema, che confidano a RomaToday dallo Starplex