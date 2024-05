Chiude i battenti la storica cartoleria di Ottavia. "Grazie a tutti per questi anni bellissimi"

Dopo quasi 30 anni di onorata carriera va verso la chiusura la Cartoleria all’Angolo, attività storica di Ottavia (via Antonio Panizzi) lasciando un vuoto nel quartiere che si aggiunge a quello del cinema Starplex.

La cartoleria ha avuto nella sua storia tre proprietari, l’ultimo in ordine di tempo Leonardo. Il trentenne originario proprio di Ottavia ha in gestione il locale dal dicembre del 2013 ha detto basta. “Sono stati dieci anni bellissimi. È una bell’attività in una zona bellissima che ho visto crescere e dove sono cresciuto ma ho bisogno di nuovi stimoli, voglia di intraprendere qualcosa di nuovo”. Per un periodo ad aiutare Leonardo nella gestione dell’attività c’era la sorella Alice, che prima del fratello si è distaccata dalla cartoleria la cui chiusura è fissata per dopo l'estate.

“Mi dispiace tantissimo”, “Ci mancherete”, “Grazie di tutto” sono fra i messaggi più in voga lasciati dagli affezionatissimi clienti e abitanti di zona. “Sono io che ringrazio loro” – replica Leonardo a RomaToday ringraziando tutte le persone che hanno mostrato il loro attaccamento a lui e all’attività – “Grazie a loro noi siamo cresciuti, ci hanno insegnato tante cose. Semplicemente grazie per questi anni bellissimi”.