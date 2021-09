Ottavia, apre nuovo centro antiviolenza: è intitolato a Teresa Buonocore, "mamma coraggio" 

Un nuovo centro antiviolenza in via Casal del Marmo, nel quartiere Ottavia. E’ il nono aperto dall’Amministrazione. L'immobile in cui già da oggi è attivo il servizio sociale e di supporto alle donne vittime di maltrattamenti è di proprietà del Municipio XIV, che ha contribuito alla ristrutturazione; il servizio è curato invece dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale attraverso l'affidamento a un ente gestore.

Il centro antiviolenza nell’ex centro anziani

Quella del centro antiviolenza di via Casal del Marmo “è una bella storia di solidarietà e rinascita” - così aveva commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Si perchè la struttura in questione è un ex centro anziani che, poco frequentato, è stato restituito dai nonni al municipio affinchè potesse ospitare altri servizi.

Un centro antiviolenza ad Ottavia

I Centri Antiviolenza di Roma Capitale offrono servizi specialistici tra cui colloqui personalizzati, assistenza psicologica, consulenze legali, supporto ad eventuali figli minori, mediazione culturale per le donne straniere, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa. Il sostegno offerto è contro ogni tipo di violenza di genere: fisica, sessuale, psicologica, domestica, economica, stalking, molestie sul lavoro. Per ogni donna, viene offerto un piano personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.

Il centro antiviolenza dedicato a “mamma coraggio”

Il centro antiviolenza di via Casal del Marmo non sarà designato con il toponimo della via ma, in virtù del recente percorso partecipativo per intitolarli a persone che sono diventate simbolo della lotta alla violenza sulle donne, porterà il nome di Teresa Buonocore: 'mamma coraggio', vittima di camorra e femminicidio, uccisa a Napoli nel 2010 per aver denunciato chi aveva abusato di una delle figlie.

Centro antiviolenza Ottavia: orari e numeri utili

Le operatrici del nuovo Centro Antiviolenza di Ottavia sono raggiungibili H24 al numero 3312647130 o tramite il Numero Nazionale Anti Violenza e Stalking 1522. È inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo cav.casalmarmo@gmail.com. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.