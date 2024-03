Avviati i lavori di riqualifica all'area ludica del Parco Francesco Salerno

Dopo la lunga attesa e richieste dei cittadini, sono iniziati i lavori di riqualifica dell’area giochi del Parco Francesco Salerno di Via Gaverina a Selva Candida nel quattordicesimo municipio.

L’area negli anni è stata vittima di atti di vandalismo e smantellata. Nel settembre 2019 il Comune fece rimuovere diversi giochi perché considerati pericolosi come i giochi in legno e il grande scivolo con mini percorso ludico. Un brutto colpo per le famiglie della zona restate senza un’area ludica e di socializzazione dove portare i propri bambini. L’associazione Il mio Amico Albero Parco Francesco Salerno si è presa cura del luogo organizzando diverse attività chiedendo l’intervento da parte del municipio a guida Della Porta per un supporto e la totale riqualificazione dell’area ludica.

Un messaggio accolto dall’amministrazione municipale che è intervenuta sulla questione. Già a gennaio era stato annunciato che la riqualifica del parco rientrasse fra i futuri interventi del municipio e proprio in queste ore i lavori sono stati avviati. A darne immediata notizia il consigliere PD del municipio XIV Andrea Montanari che sui social scrive: "Sono iniziati….Una nuova area giochi attesa da tempo. I tempi come spesso accade non sono stati proprio quelli immaginati, ma l’importante è arrivare Grazie ad Oasi Riserva grande che lo ha adottato e lo mantiene, grazie a Il Mio Amico Albero Parco Salerno per l’educazione ed il lavoro quotidiano".

“In corso i lavori di riqualificazione dell’area ludica in via Gaverina, Parco Francesco Salerno, quartiere Selva Candida" - annuncia l'assessora all'Ambiente Stefania Portaro che aggiunge - "Grazie all’impegno dell’Assessora Capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi…a seguire con le varie fasi di attuazione il consigliere Andrea Montanari che ringrazio per l’attenzione che da sempre dedica al Parco Francesco Salerno e la preziosa collaborazione con il Presidente della Commissione Ambiente del municipio XIV Daniele Giustozzi. Un lavoro che la squadra del presidente Della Porta era decisa a portare a casa”

Nello specifico i lavori riguarderanno l’installazione di un castello a due torri, un’altalena doppia (che si aggiunge a quella già presente, ndr), una casetta, un gioco a molla (che si aggiunge a quello già presente, ndr) e la pavimentazione antitrauma.

“Vogliamo trasformare le aree verdi in luoghi di incontro e aggregazione per tutti i cittadini, la riqualificazione dell’area giochi del Parco di Via Gaverina si inserisce in questo importante progetto che stiamo portando avanti in tutti i quartieri del nostro Municipio” - dichiara a RomaToday il presidente Della Porta.