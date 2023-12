Niente aumento di personale per gli uffici del municipio. FdI boccia il bilancio del XIV

Nessun rafforzamento di personale per gli uffici del municipio in particolare quelli dei servizi anagrafici e dello stato civile. Almeno non attraverso la richiesta e il reperimento di risorse nel prossimo bilancio. Il parlamentino del Municipio XIV ha bocciato l’ordine del giorno presentato da FdI sulla carenza di organico che vivono gli uffici del Roma Monte Mario. Un territorio nel quale, nel momento in cui scriviamo, la prima disponibilità per rinnovare la carta di identità è a ottobre prossimo. Tra quasi un anno.

Un anno per rinnovare la carta di identità

“Non è bastato al Partito Democratico l’insostenibile situazione che si trovano da anni a fronteggiare i dipendenti di questi uffici che, pur cercando di fornire un servizio dignitoso per la cittadinanza, si trovano a lavorare sotto organico con il risultato di costringere i romani ad attese interminabili per un appuntamento per il rinnovo della carta d’identità che in alcuni casi superano i 10 mesi” tuonano dai banchi di Fratelli d’Italia i consiglieri di FdI, Alberto Mariani e Stefano Oddo.

Quella del centrodestra sul bilancio votato dalla maggioranza a sostegno del presidente Della Porta è una bocciatura netta. “In un momento così difficile per il nostro territorio l’amministrazione centrale abbandona i Municipi, presentando un bilancio che penalizza il Sociale, non garantendo lo scorrimento delle liste di attesa rispetto al Saish e al Sismif, che prevede pochi fondi per la cultura e addirittura zero euro per le pari opportunità”.

Le proposte accolte

“L’unico aspetto che ci sentiamo di salvare di questo bilancio - scrivono Mariani e Oddo - è l’accoglimento di 11 nostri ordini del giorno che riguardano la realizzazione di 6 attraversamenti luminosi, il rifacimento del manto stradale di Via Millesimo e Via fosso di santo spirito, il rifacimento delle caditoie e del marciapiede che collega via Montiglio a via Arbib Pascucci, la rivisitazione della pista ciclabile Pineta Sacchetti – Gemelli e la progettazione di Piazza Guadalupe. Infine verrà istituita la giornata per i martiri di Nassiriya.”