Municipio XIV, la nuova era inizia senza sede: mancano gli uffici per i dipendenti, la sala Consiglio (ancora) non c’è

Dipendenti in buona parte in smartworking perchè senza gli uffici necessari per tornare tutti in presenza. Il tavolo della Giunta appoggiato nella stanza del Presidente, il Consiglio Municipale temporaneamente ospitato nel teatro della Asl tanto che ieri, in occasione della seduta di insediamento del nuovo governo del territorio, i cittadini non hanno potuto seguire l’evento in streaming. Anche le commissioni consiliari appena saranno costituite si ritroveranno senza spazi idonei al loro svolgimento. La nuova era del Municipio XIV inizia praticamente senza una sede. C’è ma non è ancora pienamente funzionante.

La vecchia sede inagibile: il Municipio XIV al Santa Maria della Pietà

Conseguenza del trasloco “doveroso e improcrastinabile” dal palazzo di via Mattia Battistini al complesso del Santa Maria della Pietà. Si perchè la vecchia sede del Municipio XIV, sin dai tempi del XIX, era divenuta inagibile viste, così scriveva il Direttore, le “evidenti criticità per sicurezza e salute delle persone, carenze strutturali e di progettazione antincendio”. A preoccupare i vertici del Quattordicesimo era lo stato di degrado dell’edificio: uno stabile di sei piani, compreso l'interrato, destinato ad uso civile per il quale il Comune pagava quasi 225mila euro l’anno a titolo di “indennità di occupazione” essendo il contratto di locazione scaduto da diversi anni. Palazzina riconsegnata alla proprietà nel luglio del 2020, da li l’iter per il trasferimento della sede istituzionale e degli uffici al Santa Maria della Pietà. Un’operazione che, sottolineavano dai banchi grillini, ha significato per l’amministrazione anche il risparmio del canone annuo prima dovuto ai privati.

I padiglioni consegnati dalla Asl al Municipio XIV

La consegna di due padiglioni, il 16 e 31 , è avvenuta però solo la settimana scorsa. Per vederli in piena funzione bisognerà dunque attendere i lavori di ammodernamento e messa a norma. Il XIV deve stringersi nei pochi spazi a disposizione. Tempi ignoti.

Il presidente Della Porta: “Mancano spazi per uffici e democrazia”

“La settimana scorsa abbiamo preso in consegna dalla Asl i padiglioni 16 e 31, l’ufficio tecnico è già al lavoro per la riorganizzazione degli spazi: per il primo i lavori necessari dovrebbero essere più veloci, mentre per l’altro la situazione appare un po’ più complessa. Mancano spazi fisici per lavorare e per far rientrare i dipendenti. Dobbiamo riorganizzare gli spazi per i tecnici e quelli per lo svolgimento della vita democratica del municipio. Ad ogni modo - ha detto a RomaToday il presidente Marco Della Porta - stiamo lavorando per fare in fretta e rispettare quel che ci eravamo promessi in campagna elettorale: risolvere la questione nei primi cento giorni di governo”.