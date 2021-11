Municipio XIV, inizia l'era Della Porta: "Lavoriamo con impegno e responsabilità per migliorare territorio"

“Siamo tutti chiamati ad un grande senso di responsabilità verso le istituzioni e i cittadini, dovremo lavorare con impegno mettendo a disposizione del territorio intelligenze e competenze”. Così il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, ha inaugurato la sua consiliatura. L’esponente del Pd, dopo l’esperienza come assessore alla Cultura nella Giunta Barletta (2013-2016), si è seduto sullo scranno più alto del Roma Monte Mario pronto a governare il territorio che va dalla centrale Balduina fino a Torresina e Selva Nera, passando per Primavalle, Ottavia e Palmarola.

Municipio XIV, inizia l'era Della Porta

Della Porta ha ringraziato le opposizioni per la campgana elettorale seria, invitando tutta l’Aula a lavorare con lo stesso spirito per il bene del territorio. “Dobbiamo mettere in campo le migliori azioni possibili per migliorare la qualità della vita di chi vive il nostro territorio, dobbiamo farlo con senso di responsabilità e prudenza. Passo dopo passo verso l’obiettivo. Questa - ha detto Della Porta - è una consiliatura costituente per ridare centralità ai territori e alla città di Roma che ha all’orizzonte delle sfide determinanti come i fondi del PNRR, Expo 2030 e Giubileo”.

L’Aula ha poi votato il presidente del Consiglio Municipale, sarà Andrea Maurizi, che ha già rivestito il ruolo dal 2013 al 2016. I vice presidenti sono invece Elisa Sessa, della lista Civica Gualtieri e Alberto Mariani di FdI.

Municipio XIV: la Giunta di Marco Della Porta

Tre donne e tre uomini per la Giunta Della Porta, due assessori arrivano da comitati e associazioni del territorio. Enrico Sabri è vicepresidente con deleghe alla partecipazione, beni comuni, agricoltura, progettazione europea; Simone Conte, assessore alle politiche sociali, politiche abitative e rapporti con Ater; Stefania Portaro, ssessora all’ambiente, rifiuti, rapporti con Ama e commercio; Claudia Salerno deleghe alle politiche educative e scolastiche, politiche per il potenziamento dei servizi 0-6, edilizia scolastica e patrimonio; Giuseppe Strazzera, assessore ai lavori pubblici, urbanistica e rigenerazione urbana e patrimonio; Olimpia Troili, assessora ai trasporti, mobilità sostenibile e pari opportunità.