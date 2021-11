Municipio XIV, ecco la Giunta Della Porta: due assessori arrivano da comitati e associazioni

In Municipio XIV inizia l’era di Marco Della Porta. Il neo presidente del Pd, uscito vittorioso dal ballottaggio contro lo sfidante di centrodestra Domenico Naso, con la prima seduta del Consiglio Municipale si è ufficialmente insediato sullo scranno più alto del Roma Monte Mario. Parlamentino riunito per l’approvazione delle delibere di rito e per i primi provvedimenti organizzativi: la convalida del Presidente del Municipio e dei consiglieri eletti; l’elezione del presidente e dei due vice presidenti del Consiglio, il giuramento e saluto del nuovo minisindaco all’Aula.

Municipio XIV: ecco la Giunta Della Porta

Una seduta che è stata anche l’occasione per il presidente Della Porta di presentare i componenti della sua Giunta. Tre donne e tre uomini: un mix tra esponenti politici e personalità provenienti dalla società civile.

Ad Enrico Sabri, segretario del Pd in XV, il ruolo di vicepresidente con deleghe alla partecipazione, beni comuni, agricoltura e progettazione europea. Simone Conte, che arriva dall’associazione Vengo da Primavalle che da oltre dieci anni di occupa del quartiere più popoloso e popolare del XIV, sarà invece assessore alle politiche sociali, politiche abitative e rapporti con Ater. Stefania Portaro, già consigliera nel Roma MonteMario, è la nuova assessora all’ambiente, rifiuti, rapporti con Ama e commercio. Claudia Salerno, tra gli animatori del gruppo Open Municipio XIV, prende le deleghe a politiche educative e scolastiche, politiche per il potenziamento dei servizi 0-6, edilizia scolastica e patrimonio; Giuseppe Strazzera, del Comitato N.A.R.N.O. (Nuove Alleanze Roma Nord Ovest) che da anni si occupa dell’area più periferica del municipio, diventa assessore ai lavori pubblici, urbanistica e rigenerazione urbana e patrimonio. Olimpia Troili, già candidata al Comune di Roma e alle elezioni europee del 2019, è invece la nuova assessora ai trasporti, mobilità sostenibile e pari opportunità del Municipio XIV.

Il presidente del Municipio XIV: "Miglioriamo qualità della vita"

“Ho cercato di individuare dei percorsi e delle storie di persone che in questi anni sono state sul territorio. Profili che - ha commentato il presidente Della Porta - penso possano dare un valore aggiunto allo sviluppo del Municipio XIV perseguendo l’obiettivo che ci siamo dati sin da subito: migliorare la qualità della vita di chi vive nei nostri quartieri”.

“È con timore ma tanta tanta voglia di mettermi alla prova che ho accettato la nomina alla Vice Presidenza del Municipio 14. Ringrazio il Presidente Marco Della Porta per la fiducia accordatami: poter lavorare assieme a lui per altri cinque anni sarà un privilegio e un piacere, come sarà un onore lavorare per i cittadini del territorio in cui sono nato e cresciuto. Ora - ha aggiunto il vicepresidente del Municipio XIV, Enrico Sabri - tocca diventare il futuro che si vuole vedere, lavorando senza sosta con prudenza e umiltà”.