Un anno di governo Della Porta, le critiche delle opposizioni: "Opere ferme e poca trasparenza"

“Le favolose promesse della campagna elettorale sono ormai uno sbiadito ricordo”. Così Domenico Naso, il candidato presidente del centrodestra in quota Lega in Municipio XIV, sconfitto al ballottaggio, commenta un anno di presidenza Della Porta.

Un anno di presidenza Della Porta: le critiche della Lega

“Nessun cambio di passo su decoro, cura del verde e sicurezza. Traspare inoltre una incapacità di gestire gli uffici, si sono persi i fondi di molte opere già finanziate dalla scorsa amministrazione, carenti gli interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole e confusione nella gestione del trasporto scolastico”. L’esponente del centrodestra lamenta anche un atteggiamento sfuggente: “A luglio ho presentato un’interrogazione a risposta scritta sul tema della sicurezza nelle scuole, ancora sto aspettando una risposta. Anche sul tema trasparenza andiamo male, impossibile reperire delibere e determine, le prime sono state rese pubbliche dopo quasi 10 mesi ed ancora oggi consultando il sito di Roma Capitale le ultime pubblicate risalgono a giugno”.

Fratelli d'Italia: "Amministrazione rimandata"

Una critica che trova la sponda anche dai banchi di Fratelli d’Italia: “Riscontriamo poca partecipazione e trasparenza sull’attività politica della Giunta, sono mesi che come Fdi richiediamo gli atti, le direttive e i verbali. Guardando al territorio - dice il capogruppo Stefano Oddo - ci sono enormi difficoltà nell’apertura dei parchi, a via Nosate è servito praticamente un anno per far uscire il bando di affidamento. Ancora oggi poi risultano incomprensibili le modalità dello sgombero di Valle Fiorita, in seguito al quale sono state garantite le case popolari agli occupanti in barba alle graduatorie. Continuano inoltre le difficoltà del personale dipendente, troppe carenze e pochi spazi disponibili. C’è poi una mancata programmazione rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole e una gestione fallimentare sul trasporto scolastico”. “E’ partito tutto sotto i migliori auspici ma via via in questo anno le nostre speranze si sono lentamente affievolite” - rincara la dose Alberto Mariani, sempre di Fratelli d’Italia.Inizialmente sono stati approvati anche degli atti importanti presentati da noi, tra tutti quello dello smantellamento della ciclabile di via Battistini, ma ancora non si è visto nulla: la ciclabile è ancora li, frequentata da nessuno con intorno il traffico della zona paralizzato. Anche sulla manutenzione del parco lineare Monte Mario-Monte Ciocci nulla è stato fatto se non fosse per una mozione di Fdi in Campidoglio con la quale sono stati impegnati 70mila euro per le aree ludiche”. Per il consigliere di FdI “Della Porta è rimandato, sembra più interessato a fare i video sui social che a lavorare per il territorio. Il bilancio è negativo, speriamo possa invertire la rotta”.

L'ex assessore Cinque Stelle: "Vanificato nostro lavoro"

Rammarico per l’andamento dell’amministrazione del Roma Monte Mario per l’ex assessore ai Lavori Pubblici della precedente giunta Cinque Stelle, Michele Menna: “Tante opere che erano nel piano investimenti 2021 sono state cancellate, abbiamo tutte le manutenzioni stradali indietro, le realizzazioni dei playground come Primavalle e Quartaccio fermi. Poi ci sono il merato di Primavalle e la scuola Taggia, a via Montebruno il cantiere è ancora da allestire. La palestra di via Federico Borromeo. Con questa amministrazione sono sparite anche le fototrappole. Stessa cosa i fondi per le telecamere di videosorveglianza del parco del Pineto e tutta la parte dell’antincendio delle scuole di cui non sappiamo nulla perchè nelle commissioni tanti temi non vengono portati. Posso dire che questa amministrazione - sostiene Menna - fa fatica a portare avanti anche lavori già appaltati, penso alle strade come via Monti di Primavalle e i progetti sulle piazze come Clemente XI e Piazza Sabbioneta in corso di revisione. E’ stato inotlre definanziato anche il rifacimento dei marciapiedi di via di Torrevecchia, che sono pericolosi e malandati. Dopo un anno ci aspettavamo di più, visto che - ironizza Menna - erano i famosi ‘esperti della politica’."

Azione punta il dito contro il Comune: "Azione municipio minata da assenza Campidoglio"

Giudizio sostanzialmente positivo da parte di Camilla Bargione di Azione che tuttavia rileva l’assenza di un raccordo effettivo tra municipio e Comune. “Devo riconoscere che la Giunta municipale guidata dal presidente Della Porta sta cercando, non senza difficoltà, di superare le pesanti eredità della precedente amministrazione, dall’assistenza sociale agli interventi di sfalcio del verde e di disostruzione delle caditoie. Anche in ambito culturale si stanno compiendo molti sforzi, dalla reintroduzione del Festival del Jazz alla pianificazione dei prossimi eventi legati allo sport e alle festività natalizie. Si tratta però di iniziative che dipendono esclusivamente da impulsi di questa amministrazione che sono slegate dalla amministrazione capitolina”. Anche Azione lamenta l’assenza di trasparenza e l’impossibilità di reperire memorie, direttive e verbali di Giunta. “Sono inoltre ancora deficitari gli impulsi politici e le conseguenti azioni di prevenzione e repressione degli illeciti da parte dei competenti uffici comunali e del gruppo di Polizia Locale”. Tra le questioni ancora irrisolte ci sono lo smantellamento/revisione della pista ciclabile di Pineta Sacchetti e di via Battistini e la vicenda del Forte Trionfale, “sul quale - sottolinea Bargione - ho depositato ben tre interrogazioni, ancora senza risposta”. Da Azione dito puntato contro il Comune: “Il lavoro che svolgiamo in municipio è pesantemente compromesso dalla Giunta Capitolina, i cui ritardi ed inefficienze continuano a ripercuotersi sull’operatività della macchina amministrativa. Per fare qualche esempio, gli uffici municipali sono ancora pesantemente sotto organico, la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade procede a rilento, ancora non sono chiare le modalità con cui si intende procedere al famoso decentramento amministrativo. Insomma, c’è ancora molto lavoro da fare e la preoccupazione è che, nonostante i suddetti sforzi, questi resteranno lettera morta per colpa dell’Amministrazione capitolina che continua a farsi di nebbia”.