Municipio XIV, si verificherà la presenza delle Vespe orientalis nelle scuole del territorio

Verificare e monitorare la presenza della temuta vespa orientalis nelle scuole del XIV municipio. È stata approvata all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Stefano Oddo e Valentina Torresi, firmata anche dalle altre forze di opposizione, eccezion fatta per i 5 Stelle, con la quale il presidente del quattordicesimo, Marco Della Porta, e gli assessori, si sono impegnati a fare fronte comune contro il pericoloso insetto. In primis, andare nelle scuole per verificare se gli interventi di pulizia, dall’inizio di settembre ad oggi, siano stati effettuati con le dovute accortezze.

Il parere dell’esperto

Del resto, anche Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista, che aveva per primo segnalato la presenza di questa specie in città, ha più volte dichiarato quanto sia fondamentale effettuare un accurato controllo prima del riavvio dell'attività didattica. Le scuole, soprattutto gli ambienti esterni, dopo mesi di chiusura, possono infatti diventare l’habitat perfetto per la proliferazione delle vespe.

Controllare le scuole

Nel territorio del XIV municipio non ci sono stati casi di segnalazioni della vespa orientalis, avvistata principalmente nei territori del I e II municipio. Però, come si legge nella mozione, “appare fondamentale effettuare un monitoraggio degli interventi fatti nei plessi scolastici, non solo per una questione di decoro e pulizia, ma anche di tutela della sicurezza delle nostre comunità scolastiche”. Infatti, si legge ancora, “non può essere sottovalutata la probabilità che questi esemplari possano rifugiarsi anche in giardini e cortili scolastici, non frequentati da giugno e quindi non particolarmente curati nella manutenzione e pulizia”.

La mozione era stata preparata lo scorso 30 agosto. Già il giorno dopo il XIV Municipio si era attivato per effettuare interventi nei plessi scolastici, anche andando a “caccia” della vespa. Ora che le lezioni sono ricominciate, ci sarà un nuovo intervento di monitoraggio, per verificare che i lavori effettuai abbiano effettivamente centrato l’obiettivo. “Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’atto approvato in consiglio – dichiarano, in una nota congiunta, Stefano Oddo e Valentina Torresi - monitoreremo con molta attenzione gli interventi fatti dal nostro ufficio tecnico e il lavoro svolto dagli assessori competenti “