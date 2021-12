Natale con polemica in Municipio XIV: “In bilancio nessuna risorsa per interventi fondamentali”

Vigilia di Natale condita di polemica in Municipio XIV dove la maggioranza di centrosinistra guidata dal presidente Marco Della Porta ha approvato il Bilancio 2022-2024.

Municipio XIV approva Bilancio, ma è polemica

A far andare su tutte le furie l’opposizione di centrodestra il ‘no’ arrivato sulle richieste di risorse economiche per la modifica del percorso ciclabile Battistini-Gemelli, per la manutenzione del Parco Lineare Ciclopedonale Monte Mario-Monte Ciocci e per il contenimento della prolificazione dei cinghiali. “Una beffa per i cittadini” - tuona Alberto Mariani dagli scranni di Fratelli d’Italia.

Municipio XIV, FdI: "Cancellati interventi fondamentali"

“Una maggioranza miope che preferisce destinare fondi per concerti e feste piuttosto che impegnare il presidente a rivendicare in Campidoglio risorse per interventi fondamentali per il territorio. Una bocciatura inspiegabile, figlia di logiche di partito e di reverenza verso il centro. Una scelta che - aggiunge il vicepresidente dell’Aula - condanna per un altro anno i cittadini a rimanere nella morsa del traffico di via Pineta Sacchetti e a vedere il Parco Ciclopedonale avvolto dal degrado, magari in attesa che qualche cinghiale sfalci l’erba e raccolga i rifiuti”.