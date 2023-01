Per la manutenzione di parchi, strade e rotonde il municipio chiede aiuto ai cittadini

Favorire la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina. E’ con questo scopo che Roma Capitale promuove lo strumento dell’affidamento in adozione degli spazi verdi della città. Parchi, aree ludiche, spartitraffico e rotonde da rendere costantemente decorose attraverso il partenariato pubblico privato.

Municipio XIV: le aree verdi in adozione

Anche il Municipio XIV ha scelto di affidarsi ai cittadini, alle associazioni e alle imprese per curare il verde del territorio: così sono oltre 50 le aree da adottare. Da Monte Mario a Ottavia, fino a Torresina.

E’ lungo l’elenco stilato dagli uffici del Santa Maria della Pietà: da largo Badeschi a Selva Candida di soli 50mq ai più grandi Archeoparco e piano di zona Lucchina. Ci sono poi le aree intermedie come parco Siro Corti, Parco Pasquale II, Piazza Guadalupe e il Parco Ziettà Liù di Torresina già per anni curato dai volontari.

L’obiettivo è quello di “coinvolgere i soggetti senza scopo di lucro al fine di supportare l’Amministrazione nella tutela delle aree verdi”. Sono ammessi a presentare la richiesta di affidamento in adozione i singoli cittadini, le organizzazioni di volontariato, le associazioni anche se non riconosciute, i comitati, i condomini, le imprese, le istituzioni o gli enti pubblici.

La manutenzione in mano a cittadini e associazioni

Tra le attività che possono essere realizzate c’è l’apertura e chiusura, nei parchi recintati, degli accessi all’area adottata, nel rispetto degli orari indicati dai competenti uffici; la pulizia dell’area; la manutenzione e gestione ordinaria con taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante, eliminazione delle piante disseccate, con asporto dei materiali di risulta (con frequenza adeguata all’andamento stagionale). Chi adotta dovrà provvedere, nei casi specifici, anche alla potatura delle siepi, dei cespugli e degli arbusti, mentre le aiuole fiorite vanno curate in funzione dell’esigenza. A carico dei privati anche lo smaltimento rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Bisognerà chiedere l’autorizzazione per la messa a dimora di nuove piante o per gli interventi straordinari di riqualificazione, con la manutenzione extra a rimanere nelle competenze del municipio. I soggetti adottanti dovranno inoltre segnalare eventuali rischi e criticità alla Polizia Locale.

Completata dunque l'attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq, come previsto da una delibera della Giunta capitolina del dicembre 2021, il Monte Mario chiede aiuto ai cittadini. Con le risorse che non bastano mai dove non arriva il pubblico spera che possa farlo il privato.