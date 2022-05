Municipio XIV, istituite due nuove commissioni speciali

Il XIV Municipio potrà contare su due nuove commissioni consiliari speciali che rimarranno in carica per almeno quattro anni. Il consiglio ha infatti approvato l’istituzione di una commissione speciale per il decentramento amministrativo ed una per le politiche giovanili e partecipazione.

L’istituzione della commissione speciale per il decentramento ripercorre, in un certo senso, le linee programmatiche del sindaco di Roma Roberto Gualtieri approvate dall’assemblea capitolina il 19 novembre 2021. Tra queste linee molta importanza viene data appunto alla realizzazione del decentramento sotto tutti i profili riguardanti l’amministrazione. “La concreta realizzazione del decentramento amministrativo – si legge nella delibera numero 15 approvata dal consiglio del XIV Municipio - realizzerebbe una condizione di autonomia dei municipi importante per lo sviluppo e la gestione dei processi principali dell’amministrazione municipale”.

Commissioni speciali, come sono composte

Le commissioni saranno entrambe formate da dodici consiglieri, nominati dal presidente del consiglio del municipio, su designazione dei presidenti dei gruppi medesimi, di cui sette rappresentanti della maggioranza e cinque rappresentanti delle opposizioni. Le commissioni, si legge nella delibera, “dovranno concludere i propri lavori entro il termine di tre anni. Tale termine potrà essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del presidente della commissione speciale”.

Commissione decentramento amministrativo, gli obiettivi

È Emanuela Verrone, capogruppo del Partito democratico in municipio e tra i promotori dell’iniziativa, che spiega a RomaToday gli obiettivi delle commissioni: “Sul tema del decentramento ci sono state delle novità importanti, come l’approvazione del testo unico da parte della commissione affari costituzionali della Camera. Il problema del decentramento, specialmente a Roma, si protrae da anni e purtroppo solo a parole. I poteri e l’autonomia, non solo dei municipi ma anche di Roma Capitale, sono limitati dal punto di vista economico ed amministrativo. La commissione dovrà raccogliere dati ed informazioni su tutto quello che concerne il decentramento, lavorando in sinergia con lo stesso assessorato voluto dal sindaco Roberto Gualtieri. Questa commissione dovrà essere anche di supporto alla commissione bilancio”.

Politiche giovanili e partecipazione

“Purtroppo questo municipio ha pochi spazi a disposizione – riprende la Verrone - Dopo lo spostamento della sede da via Battistini a Santa Maria della Pietà è arrivata la pandemia e la situazione generale è rimasta precaria, del resto non abbiamo ancora una sala consiliare. Sicuramente le politiche giovanili abbracciano tanti temi diversi. Penso ai “cag”, i centri di aggregazione giovanili, alla promozione di eventi dedicati ai ragazzi. Ad esempio, abbiamo già approvato ordini del giorno che prevedono supporto psicologico per i giovani. Anche dal punto di vista della partecipazione crediamo sia importante continuare a coinvolger i cittadini per svolgere attività ed iniziative, senza limitarsi al confronto quando si tratta di opere pubbliche”.