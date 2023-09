Via Madre Florenzia Profilio discarica a cielo aperto

Via Madre Florenzia Profilio, in zona Montemario, è diventata una discarica a cielo aperto ed è in preda al degrado. Si possono trovare oggetti e mobili di qualsiasi genere, dalla lavatrice al materasso, che lì vengono abbandonati. Per questo motivo è diventata oggetto della mobilitazione degli abitanti.

Si tratta di una strada chiusa che viene utilizzata come parcheggio da parte delle famiglie perché nelle vie circostanti ci sono 2 scuole e un parco privato. Inoltre nei pressi della via c'è l'ospedale San Raffaele e una fermata dell'autobus.

"E' inammissibile - lamentano i cittadini - da anni non viene fatta un'adeguata pulizia dei marciapiedi che non sono più percorribili per via dei rovi cresciuti e dall'immondizia che li invade. Vorremmo un calendario di pulizia annuale e il montaggio di fototrappole per fermare l'inciviltà di chi usa questa via come discarica". Qui, stando alle testimonianze di chi ci abita, da mesi sosta un camper dove risiedono delle persone e dove intorno c'è spazzatura di ogni genere.

"Le scuole sono di ampia utenza. Noi vorremmo che la via tornasse ad essere fruibile a famiglie e ragazzi per vivere il quartiere in sicurezza e decenza" concludono.

La risposta del Municipio: "La segnalazione è in programmazione, il diserbo segue delle priorità"

La replica del Municipio arriva da Stefania Portaro, assessora all'Ambiente. "Per quanto riguarda gli oggetti in strada Ama non recupera subito gli ingombranti, li segnala alla squadra addetta a questo tipo di recupero. La segnalazione è stata ricevuta e avvenuta in tempi congrui. E' ora in programmazione la sua risoluzione" ha spiegato Portaro. "Per quanto riguarda il diserbo stradale, sulla programmazione che facciamo, segue una priorità - prosegue - Questa viene data alle vie dove ci sono servizi, fermate di autobus, scuole, ospedali".