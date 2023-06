Tutto pronto per la prima edizione di Corpo Libero-Festa della Danza di Roma

Dal lunedì 12 fino a domenica 18 giugno nella Capitale si terrà la prima edizione di Corpo Libero-Festa della Danza di Roma, per una settimana di appuntamenti dedicata alla danza contemporanea.

Obiettivo dell’evento è quello di trasformare le performance della danza in una festa cittadina sostenibile, inclusiva e radicata nel territorio ed è rivolta a tutti i cittadini. Inoltre sarà occasione per ricordare Ada d’Adamo danzatrice, scrittrice e critica recentemente scomparsa che ha dedicato la propria vita allo studio della danza e per cui sarà istituito un premio che sarà consegnato a chi meglio ha interpretato la fusione tra esperienza artistica e sociale.

Teatro delle esibizioni saranno le strade, piazze, parchi giardini della Capitale che si animeranno da pomeriggio a sera con spettacoli con musica dal vivo, danze sociali, workshop e laboratori a partecipazione libera. Coinvolti nell’evento oltre 500 danzatrici e i danzatori per un totale di 45 compagnie professionali e circa 125 repliche di spettacoli in tutti e i municipi per un totale di 25 location con gli spettatori che potranno diventare protagonisti di coreografie urbane in divenire, estemporanee, improvvisate, ispirate da suoni in cuffia o da quelli del contesto urbano circostante

Questi i punti della Capitale coinvolti:

Piazza del Campidoglio, lungotevere Vaticano, piazza Vittorio, il piazzale antistante il Museo dell’Ara Pacis, piazza Testaccio e piazza di Pietra (I municipio);

Villa Mercede e la sua Biblioteca Tullio De Mauro (II municipio);

Metro Conca d’Oro (III municipio);

Villa Farinacci nel Parco di Aguzzano (IV municipio);

piazzale delle Gardenie, passando per il Pigneto e la Biblioteca Goffredo Mameli (V Municipio);

la Biblioteca Collina della Pace (VI municipio);

piazza dei Re di Roma (VII municipio);

Parco di Commodilla nel cuore della Garbatella e la stazione di Porta San Paolo a Piramide (VIII municipio);

la Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante (IX municipio);

le vie e le spiagge di Ostia Lido con il suo Teatro del Lido (X municipio);

il Teatro India e il Parco Tevere Marconi (XI municipio);

largo Federico Caffè a Monteverde (XII municipio);

il Centro Commerciale Aura nel cuore di Valle Aurelia (XIII municipio);

piazza Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario (XIV municipio);

la Biblioteca Galline Bianche, nel quartiere Labaro (XV municipio).

La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, SIAE e l’Accademia Nazionale di Danza. Con la curatela di Fabrizio Arcuri. Radio partner: Dimensione Suono Roma. Organizzazione: Zètema Progetto Cultura.