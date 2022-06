A Montemario riapre la piscina di via Taverna

È stata riaperta la piscina di via Taverna a Montemario, dopo la chiusura avvenuta, senza avvertire gli utenti, ad inizio maggio 2022. La struttura ha riaperto i battenti il 30 maggio ma, intanto, la procedura per la revoca della concessione non si ferma. La gestione della piscina era stata firmata a febbraio 2020 tra Roma Capitale e il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla SSD Imperium e ASD Aquasport.

Piscina via Taverna, la storia della struttura

La piscina di via Taverna ha sempre avuto dei problemi di gestione. Chiusa per più di dieci anni senza essere stata utilizzata, nel 2015 un primo raggio di sole quando venne riaperta la palestra della scuola elementare Taverna. Da quel momento semrbava che la strada verso la fine dei lavori dell’impianto natatorio e il suo affidamento in gestione fossero in discesa. A ottobre 2016 un nuovo capitolo, con la promessa di far uscire un bando entro sei mesi. Mentre nell’impianto venivano anche segnalati bivacchi, a settembre 2017 è stato annunciato il bando per l’assegnazione. Bando che però ha dovuto aspettare il 2018 ed addirittura febbraio 2020 per la stipula del contratto col soggetto affidatario. Adesso, a quanto pare, bisognerà ricominciare tutto da capo.

Verso la revoca della concessione

“L’azione congiunta del Municipio e del Dipartimento hanno fatto sì che la situazione si sia risolta in poco tempo – afferma a RomaToday il presidente della commissione sport del Municipio XIV Pino Acquafredda – gli utenti saranno risarciti per il periodo durante il quale la struttura è rimasta chiusa”.

Il procedimento di revoca avviato nei giorni scorsi comunque proseguirà e l’’ATI che attualmente gestisce la piscina con una concessione decennale, fino al 2030, dovrà presentare delle controdeduzioni rispetto a quanto verrà contestato.

“L’attenzione del nostro Municipio XIV, non appena ricevute le segnalazioni sulla chiusura dell’impianto è stata massima. Pur essendo la competenza del dipartimento, abbiamo ovviamente esercitato tutte le azioni utili per una rapida positiva soluzione dell’incresciosa vicenda e così i cittadini, già da lunedì, sono tornati a fruire della piscina. A breve comunque convocherò sul posto la commissione cultura sport turismo così da effettuare un sopralluogo nella struttura, ascoltare il concessionario ed approfondire tutte le tematiche, comprese quelle relative alle gravi carenze nella comunicazione”.