Da Primavalle a Monte Mario nuove panchine per facilitare la socializzazione

Nelle scorse settimane i residenti del municipio quattordici hanno potuto assistere all’installazione di numerose panchine in punti nevralgici e importanti del territorio.

Da Piazza Guadalupe e Piazza Capecelatro passando alle fermate dell’autobus agli ingressi delle scuole fra cui l’IC via Trionfale, IC Paolo Stefanelli e l’ITIS sono tante le panchine installate. “Stiamo aumentando il numero di panchine presenti nei nostri quartieri in prossimità delle scuole, delle piazze, dei parchi e delle fermate dei bus. La panchina rappresenta l’incontro e la socializzazione per le persone di tutte le età” – commenta Marco Della Porta presidente del municipio XIV.

Con queste nuove installazioni l’obiettivo dell’amministrazione locale è quella di rendere questi spazi pubblici più gradevoli esteticamente e allo stesso tempo aumentare e stimolare la socializzazione fra i cittadini.