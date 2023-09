La Notte Bianca di Monte Mario, Roma Nord tra sostenibilità e riuso

Dalle ore 19 di venerdì 15 settembre parte la prima edizione della Notte Bianca di Monte Mario, un evento che ha due parole chiavi: sostenibilità e riuso. Nasce con quest’intento l’iniziativa organizzata dall'Associazione Piccoli Mercanti con il patrocinio del Municipio Roma XIV.

Così, con i negozianti delle vie interessate, prende vita una festa di quartiere che si snoderà tra Piazza Nostra Signora di Guadalupe e Via Giannina Milli, pedonalizzate per l'occasione. Tra negozi aperti, stand, street food, spettacoli e musica dal vivo Monte Mario diventa apripista di un nuova educazione territoriale che strizza l’occhiolino alla sostenibilità.

“Tutto si può riutilizzare” è la linea guida dell’evento e infatti tra oggetti rielaborati con vernici biodegradabili e altri reinventati per nuovi utilizzi la serata diventerà un’esposizione a cielo aperto di artigiani e designer. Non mancherà la musica. Si parte con l’esibizione del gruppo Gli accordi dei ricordi con musica anni ‘70/’80, per poi proseguire con Jovanna Musicfun e il suo repertorio internazionale in piazza nostra Signora di Guadalupe. In via Giannina Milli ci sarà il dj Paolo Cedrone.

Tra bancarelle e street food si incontreanno sorprese anche per i più piccoli grazie alla presenza di mascotte dei vari personaggi Disney. La serata terminerà con i tributo musicale a Michael Jackson dei Wings on the feet e un po’ di karaoke.

''Un evento che si collega alle tante attività culturali, sportive e sociali che stiamo realizzando in tutti i quartieri del municipio con l'obiettivo di far tornare le persone ad incontrarsi e vivere insieme il nostro territorio'' dichiara il presidente del municipio XIV Marco Della Porta.