"Nessuna differenza nella pulizia della città", l'accusa di Michele Cucuzza

Siamo a via Bernardo Blumenstihl, traversa di via della Camilluccia, in pieno centro ed in una delle aree più belle e ricche della città. Anche queste zone, oramai, non riescono a sfuggire all’emergenza rifiuti che sta colpendo la capitale, situazione divenuta ancor più grave dopo l’incendio di Malagrotta.

A segnalare lo stato di degrado, questa volta, è un volto noto della televisione e abitante del quartiere, Michele Cucuzza. “Roma, ore 14:00, quartieri alti…di monnezza” recita il post pubblicato dal giornalista su Facebook.

“C’è un discreto odore di monezza nell’aria, dovuto immagino alla storia di Malagrotta – racconta Cucuzza a RomaToday - sono arrivati a Roma ieri pomeriggio ed ho visto che c’era stato questo terribile incendio. A vedere certe scene piange il cuore”.

Roma sempre più sporca

Se con Virginia Raggi la situazione dei rifiuti era emergenziale, con la nuova giunta non sembra che le cose stiano cambiando: “Non c’è nessuna differenza a livello di pulizia nella città – riprende Cucuzza – vicino via Blumenstihl c’è via Igea che è nelle stesse condizioni. Io capisco le difficoltà. Avendo una discarica bloccata perché si è incendiata si ferma tutto. Però non è mica la prima volta che capita di vedere tutti questi rifiuti in strada, anche prima dell’incendio. Non sono per niente contento e lo dico con grande dispiacere”.

Emergenza rifiuti, il malcostume dei romani

Nella foto pubblicata dal conduttore, oltre alla tantissima spazzatura accatastata, si vede un enorme televisore: “Devo dire che a questa situazione si aggiunge anche un discreto malcostume da parte nostra. Per i rifiuti speciali basta prenotarsi per il ritiro. Ti dicono giorno ed ora e vengono a prenderti quello che vuoi conferire. In realtà, quando uno vede che le cose non vanno bene, se ne disinteressa. Non è una giustificazione ma succede che se tutto intorno è un disastro ci si lascia andare, come nella famosa teoria dei vetri rotti”.

Situazioni analoghe si sono già verificate lungo altre strade del XV Municipio, come su via della Giustiniana, via Piansiano e via Veientana, dove la raccolta appare essere al collasso.