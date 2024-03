Lavori alla fognatura: cambia la viabilità a Monte Mario. Tutti i dettagli

Dalle ore 09:30 di oggi, lunedì 25 marzo cambia la viabilità a Monte Mario. Il motivo va ritrovato negli interventi di bonifica sulla condotta fognaria in Via Alessandro Avoli angolo Via Angelo Fava. A darne notizia è Andrea Maurizio, presidente del consiglio del quattordicesimo municipio.

Le modifiche riguarderanno ben sette strade quartiere: via Vincenzo Troya, via Tommaso Silvestri, via Floridiana, via Alessandro Avoli, via Giovanni Marchesini, via Giuseppe Alievo, via Angelo Fava.

Nello specifico da via Vincenzo Troya a via Floridiana, sarà vietato sostare e transitare (eccezion fatta per i residenti). Non si potrà parcheggiare nel raggio di 20 metri (10 prima e 10 dopo) in via Vincenzo Troya all’incrocio con via Alessandro Avoli.

A via Angelo Fava all’incrocio con via Tommaso Silvestri per chi proviene da via Francesco Cherubini svolta obbligatoria a sinistra, mentre per chi proviene da via Alessandro Avoli obbligo di svolta a destra. Modifiche alla circolazione anche in via Giuseppe Allievo dal civico 53 fino all’incrocio con via Tommaso Silvestri.

Si prevedono tempistiche lunghe, circa 4 mesi, per il completamento dei lavori.