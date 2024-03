Gualtieri presenta i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XIII

Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo alla Galleria Giovanni XIII. La galleria rientra nel progetto di riqualificazione dei tunnel della Capitale ed è oggetto di interventi di manutenzione ordinaria di ripulitura delle pareti.

Le pareti della Galleria Giovanni XIII si sono annerite per via dello smog accumulato negli anni. Le operazioni di pulizia, svolte in orario notturno, porteranno al ripristino di bianco sulle pareti per motivi di sicurezza in modo da migliorare la visibilità nella galleria. Un intervento per aumentare la sicurezza che si aggiunge all’installazione del tutor per monitorare i limiti di velocità che ha già dimezzato il numero di incidenti nel tratto stradale. Altri lavori riguarderanno la pulizia delle caditoie e la rimozione dei rifiuti abbandonati da parte di Ama. Questi i motivi delle diverse chiusure notturne che hanno interessato la galleria.

“Continuiamo a lavorare, notte e giorno, per restituire alla nostra città la pulizia, il decoro e la sicurezza che merita” – ha dichiarato il sindaco.