Da Monte Mario all'Inter: il premio Alberoandronico allo storico preparatore atletico di Simone Inzaghi

In Campidoglio si è svolta la premiazione della diciassettesima edizione del premio nazionale Alberoandronico per la promozione della cultura in tutti i suoi ambiti e il favorire della partecipazione intergenerazionale e internazionale. A ricevere il premio anche Fabio Ripert, preparatore atletico dell'Inter prossimo a festeggiare lo scudetto.

Il premio

L’associazione Andronico, nata a Balduina nel 2005 con l’obiettivo di promuovere e tutelare la partecipazione attiva alla vita culturale, civile e sociale della cittadinanza. Durante la cerimonia sono stati consegnati premi a uomini e donne arrivati da tutto il mondo Albania, Argentina, Australia, Canada, Germania, Inghilterra, Marocco e ovviamente da Roma e nello specifico dal municipio XIV con premi riservati ai residenti del territorio che hanno contribuito alla promozione dell'arte e della cultura.

Fra questi una targa speciale è stata consegnata a Fabio Ripert, storico preparatore atletico dello staff di Simone Inzaghi già dai tempi delle giovanili della Lazio. “Da Monte Mario all’Inter” è stata la motivazione che hanno portato la consegna del premio a Ripert, originario di Monte Mario che grazie alle proprie conoscenze e il proprio talento ha portato alla diffusione della cultura dello sport.

Pino Acquafredda Presidente dell’Associazione Alberoandronico ha dichiarato: “Siamo partiti in sordina nel 2005 da Balduina Monte Mario nel municipio XIV e ora siamo orgogliosi che il lavoro costante dell’associazione abbia portato l’iniziativa a crescere ed essere conosciuta a livello internazionale. Alberoandronico si conferma una fucina di talenti di ogni età”.

Prima della cerimonia in Campidoglio è stato eseguito l'inno nazionale dalla Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo comandata dal Maresciallo Fabio Tassinari.