Cinque cinghiali rinchiusi in un'area giochi a Roma

Ci sono cinque cinghiali, quattro adulti ed un cucciolo, rinchiusi nell’area giochi di Villa Mazzanti. A pochi passi dalla storica sede di Roma Natura, sono controllati a vista dal presidente dell’ente che ha in gestione la gran parte dei parchi e delle riserve regionali.

I cinghiali nell'area giochi

“Non è la prima volta che troviamo dei cinghiali qui, dal corriodio del parco di Veio arrivano a Monte Mario e da lì finiscono anche per spingersi da queste parti” ha raccontato Gubbiotti. La novità è che questi animali siano stati rinchiusi nell’area ludica. Presidiata dagli agenti della Polizia Localee dai primi cittadini che, avendo appreso la notizia, si sono recati sul posto.

I cinghiali abbattuti nel giardino Moderni

La preoccupazione che accomuna molti ambientalisti, riguarda il destino di questi ungulati. Tra loro c’è chi teme che possano incorrere nella fine della famiglia di suidi che era stata chiusa nel giardino Mario Moderni, all'Aurelio. In quell’occasione gli animali, addormentati con la telenarcosi, furono soppressi con un’iniezione letale davanti alle proteste dei cittadini. La notizia suscitò una grande attenzione mediatica, ben oltre i confini cittadini, e fu all’origine di una mobilitazione degli animalisti.

La cattura con le gabbie

“Quello che è accaduto nel giardino Moderni qui non si può proprio ripetere – ha promesso Gubbiotti – perché a Villa Mazzanti la responsabilità è di Roma Natura. Per questo ho già dato mandato ai guardiaparco di smontare alcune gabbie presenti nella riserva dell’Insugherata” dove in questo momento sono in corso i piani di contenimento previsti nell’accordo tra Regione, Comune e Città Metropolitana. Lì, Roma Natura, cattura “una decina di capi al giorno anche se, dovendo ottenere la disponibilità della Asl all’invio di un loro veterinario, riusciamo a lavorare un solo giorno a settimana”.

I piani di contenimento

I cinque cinghiali sono destinati ad essere catturati. “Questa è un'area fortemente antropizzata e quindi la presenza di questi animali crea un problema di pubblica incolumità. Pertanto pastureremo le gabbie, come facciamo sempre nei nostri parchi, con l’obiettivo di attirarli” ha chiarito Gubbiotti. Poi, dal momento che questi animali sono in esubero, verranno avviati alla macellazione o trasferiti in una riserva dove, comunque, potrebbero presto finire nuovamente in una gabbia. Perché è questo che prevede, ad oggi, il piano di contenimento dei cinghiali.