Ciclabile Pineta Sacchetti, la proposta: "Fate una corsia preferenziale"

Quale futuro per la mobilità di Via Pineta Sacchetti? Se lo chiede Giuseppe Comes, portavoce del Comitato di Quartiere che rappresenta i cittadini della zona. Ad inizio marzo l’assessore capitolino ai trasporti, Eugenio Patanè, nel corso della presentazione in Campidoglio dei 300 obiettivi per i prossimi 180 giorni dell’amministrazione, aveva annunciato un cambio nella fisionomia delle piste ciclabili romane.



Ciclabile via Pineta Sacchetti, modifica o eliminazione?

Ora bisognerà capire che tipo di intervento vorrà fare il comune di Roma Capitale dopo che per mesi cittadini ed associazioni hanno sottolineato i problemi della ciclabile. Il Comitato Pineta Sacchetti, infatti, ha sempre sottolineato come i residenti siano stati molto penalizzati da questa situazione. La viabilità in quelle zone è sempre stata difficoltosa, la ciclabile avrebbe acuito ulteriormente i problemi.

La ciclabile, aperta nel novembre scorso, passa lungo via della Pineta Sacchetti, via San Cleto Papa e via Mattia Battistini con corsie monodirezionali riservate e, solo sul tratto di via della Pineta Sacchetti tra via Francesco Marconi e via San Cleto Papa, con una ciclabile bidirezionale. Sulla stessa via della Pineta Sacchetti, durante i lavori, visti gli elevati volumi di traffico della zona e le numerose critiche da parte dei residenti per l'intralcio dell'infrastruttura alla viabilità della zona, il comune ha deciso di ridurre la larghezza della pista portandola da 1,5 a un metro per non ridurre in modo eccessivo lo spazio di carreggiata destinato al flusso veicolare.

Ciclabile, non passano le ambulanze

“Non solo per i cittadini residenti ma ci sono problemi anche per tutti gli avventori e quelli che purtroppo ci devono passare con i mezzi di soccorso delle ambulanze – spiega Comes - Mentre prima era possibile far passare le ambulanze nelle parti centrali, col restringimento della carreggiata questa operazione non è più possibile.

Il Comune realizzi una corsia preferenziale

“Come comitato Pineta Sacchetti chiediamo che nell’ultimo tratto si possa creare un pezzo di corsia preferenziale per le ambulanze. Basterebbe eliminare il grande marciapiede centrale che si trova all’uscita del tunnel, dove non ci passa nessuno, per far transitare le ambulanze che vanno al Cristo Re, al Gemelli, al San Filippo Neri. Quel marciapiede è un vero e proprio divisorio di carreggiata che non serve a nulla”.