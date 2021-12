Monte Mario torna a lanciare l'allarme: "La ciclabile Battistini va smantellata, non passano nemmeno le ambulanze"

“La pista ciclabile di Pineta Sacchetti va smantellata”. E’ perentoria la richiesta che arriva dal Comitato di Quartiere che rappresenta i cittadini della zona. Quel tracciato voluto dall’ex Giunta Raggi per connettere via due ruote la fermata della metro Battistini e quella del treno Gemelli “rende la viabilità dell’intero quadrante un inferno”, non usa mezzi termini Giuseppe Comes, portavoce dei residenti.

La ciclabile di Battistini "va smantellata"

La nuova ciclabile di Battistini, aperta nel novembre scorso, passa lungo via della Pineta Sacchetti, via San Cleto Papa e via Mattia Battistini con corsie monodirezionali riservate e, solo sul tratto di via della Pineta Sacchetti tra via Francesco Marconi e via San Cleto Papa, con una ciclabile bidirezionale. Sulla stessa via della Pineta Sacchetti, durante i lavori, visti gli elevati volumi di traffico della zona e le numerose critiche da parte dei residenti per l'intralcio dell'infrastruttura alla viabilità della zona, il Comune ha deciso di ridurre la larghezza della pista portandola da 1,5 a un metro per non ridurre in modo eccessivo lo spazio di carreggiata destinato al flusso veicolare.

Pineta Sacchetti, con la ciclabile "non passano nemmeno le ambulanze"

“Una modifica che non è servita a molto” - spiega Comes. Si perchè con la pista ciclabile la strada che connette alcuni dei quartieri più popolosi della città - da Cornelia a Trionfale passando per Primavalle e Monte Mario - e sulla quale si affaccia il Polinico Gemelli, con tanto di Pronto Soccorso e polo universitario, è diventata troppo stretta per garantire il regolare flusso di quel volume di traffico. “La grave conseguenza è che li non riescono a passare nemmeno le ambulanze dirette all’ospedale, non c’è più spazio perchè la ciclabile lo ha sottratto” - sottolineano dal comitato spontaneo Pineta Sacchetti. Osservazioni già più volte presentate al Prefetto di Roma e al Comune quando c’era la sindaca Raggi.

Oggi la città ha cambiato amministrazione “ma lo stato di emergenza che vive il nostro quadrante è rimasto lo stesso” - dice Comes. “Vediamo le ambulanze costrette a districarsi e cercare di svincolare spazi di passaggio impossibile, non vorremmo che un giorno di questi accada l’irreparabile”. Da qui la richiesta di smantellare la pista ciclabile e ripristinare la precedente carreggiata stradale. “Bisogna iniziare dalla rimozione dei blocchi in plastica”. Via la ciclabile di Pineta Sacchetti, “solo il primo passo per arrivare alla completa riorganizzazione della viabilità intorno al Gemelli”.

Il Municipio XIV cerca alternativa alla ciclabile di Pineta Sacchetti

Una pista per le biciclette che non piace nemmeno al Municipio XIV, oggi guidato dal centrosinistra e con i grillini, main sponsor dell’infrastruttura, a ranghi ridotti con soli due consiglieri. Il mese scorso l’ok del parlamentino di Monte Mario all’ordine del giorno di FdI che chiedeva di prevedere su Pineta Sacchetti “una soluzione meno impattante sul traffico veicolare”.

La strada però è lunga e tortuosa. “Noi riconosciamo assolutamente che negli anni il carico di traffico su quell’arteria di grande viabilità è cresciuto notevolmente e, pur essendo la strada di competenza comunale, la nostra attenzione sulla questione resta molto alta. La ciclabile infatti - ha detto a RomaToday l’assessora alla Mobilità del Municipio XIV, Olimpia Troili - ha sottratto un’ulteriore e fondamentale porzione di sede stradale che ha congestionato ancor di più la viabilità, a cominciare da quella delle ambulanze. Tuttavia lavoriamo con grande prudenza pechè, anche se la pista è definitivamente ultimata, a livello amministrativo non sono stati terminati alcuni pagamenti. Dobbiamo pertanto agire con la massima cautela. Il nostro lavoro si sta concentrando su un doppio binario: da una parte - ha assicurato Troili - vogliamo elaborare la miglior modifica possibile su quanto è stato fatto, dall’altra vogliamo avere una visione complessiva e stiamo cercando di riorganizzare la viabilità intorno al polo del Gemelli soprattutto per quanto riguarda quella dei mezzi di soccorso. Siamo prudenti, vogliamo evitare di incorrere in eventuali contestazioni per danno erariale ma volenterosi di venire incontro ai cittadini perchè - ha concluso l’assessora - comprendiamo l’esasperazione dei cittadini e di tutti quei romani che ogni giorno restano fermi intrappolati nel traffico della Pineta Sacchetti”.