Battistini, la ciclabile della discordia di Raggi è realtà: ora si può andare dalla metro al treno in bici 

Sono terminati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Mattia Battistini, quella voluta dalle scorse amministrazioni comunali e municipali a guida M5s per mettere in connessione la stazione della metropolitana con quella del treno.

La ciclabile di Battistini: dalla metro al treno in bici

Si perchè la ciclabile di Battistini con i suoi tre chilometri circa congiunge il capolinea della metro A Battistini alla fermata Gemelli della Fl3 Roma-Viterbo. Un tracciato che è anche la direttrice di connessione della fermata della metro A con la pista ciclopedonale esistente “Monte Ciocci – Monte Mario”: il Parco Lineare che nei suoi cinque chilometri di lunghezza incrocia quattro stazioni (Appiano, Balduina, Gemelli e Monte Mario), con dieci accessi integrati alle strade di mobilità tradizionale.

Da pista "della discordia" a realtà

La nuova ciclabile Battistini passa lungo via della Pineta Sacchetti, via San Cleto Papa e via Mattia Battistini con corsie monodirezionali riservate e, solo sul tratto di via della Pineta Sacchetti tra via Francesco Marconi e via San Cleto Papa, con una ciclabile bidirezionale. Sulla stessa via della Pineta Sacchetti, durante i lavori, visti gli elevati volumi di traffico della zona e le numerose critiche scaturite dai residenti che hanno definito la pista "deserta e funesta" per l'intralcio dell'infrastruttura alla viabilità della zona, il Comune ha deciso di ridurre la larghezza della pista portandola da 1,5 a un metro per non ridurre in modo eccessivo lo spazio di carreggiata destinato al flusso veicolare. La pista ciclabile, lungo l'intero tracciato, è separata dalla circolazione stradale da cordoli in gomma vulcanizzata (resistente agli urti e allo schiacciamento da passaggio dei veicoli) o dalle automobili in sosta sugli stalli in linea appositamente progettati.

La ciclabile che unisce stazione metro e stazione treno: "Alternativa sostenibile"

“Grazie alla nuova infrastruttura - sottolinea Roma Mobilità - ora è possibile raggiungere la stazione Mattia Battistini della metro A direttamente dalla pista ciclabile Monte Ciocci-Monte Mario rappresentando anche un'alternativa sostenibile per gli spostamenti quotidiani degli abitanti della zona. Anche in questo caso la realizzazione della ciclabile è stata inserita nel generale contesto di riqualificazione dell'area”. Sul versante del trasporto pubblico, su via Mattia Battistini sono stati inseriti nuovi moli di fermata dotati di barriere parapedonali, pensiline e percorsi per ipovedenti.