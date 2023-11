Monte Mario, partito il taglio degli alberi nella storica pineta

Sono partiti gli abbattimenti di duecento pini presenti all’interno della riserva di Monte Mario. Si tratta degli esemplari della pineta Mellini “per la maggior parte di grandezza media” ha recentemente chiarito il dipartimento ambiente. Vengono tagliati perché sono si sono seccati “a causa dell'aggressività dell'infestazione da Cocciniglia tartaruga”.

L'avvio dei tagli

“L’intervento verrà effettuato con un’impresa esterna” ha fatto sapere il dipartimento ambiente, lo scorso 24 novembre. Nella comunicazione l’ufficio capitolino ha inoltre dichiarato d’aver provveduto “nelle settimane scorse” ad effettuare delle “rimozioni di alberi a terra e abbattimenti dei pini più pericolosi che aggettavano sui percorsi”. Le notizie appena apprese, non soddisfano però gli attivisti dell’associazione Insieme 17 che, ad inizio novembre, ha acceso i riflettori sulle intenzioni dell’amministrazione.

Le informazioni richieste dai cittadini

“Come già chiesto all'assessora Alfonsi, vorremmo avere un piano degli abbattimenti dei pini nella Riserva di Monte Mario, con il cronoprogramma e la mappa, in modo da conoscerne numero, tempi, sede e motivo” hanno segnalato gli attivisti di Insieme 17. Inoltre, hanno aggiunto sui propri canali social “vorremmo essere informati pure sul piano di ripristino”. E’ obbligatorio effettuarlo, secondo il regolamento del verde approvato durante la precedente consiliatura, va eseguito entro un anno dal taglio degli esemplari che si vanno a sostituire.

Il dubbio sui mancati trattamenti

A proposito di regolamento sul verde, come ha correttamente rilevato Luisa Sodano, presidente di Insieme 17, il Comune “avrebbe dovuto dichiarare con trasparenza le cause” degli abbattimenti appena avviati, e “rendere conto alla cittadinanza dei costi relativi alle cure”, Perché in tal modo si potrebbe capire se sono state effettivamente praticate o se, i pini, si sono seccati per il mancato intervento dendroterapico a base di abamectina, l’insetticida in grado di fermare l’avanzata della Cocciniglia tarturuga, l’insetto alieno che sta facendo strage di pini.

Il Central Park di Prati

“L’abbattimento di tantissimi alberi è una ferita profonda per tutta la città di Roma e per tutti quei cittadini che vivono da sempre l’area verde più importante del quartiere Della Vittoria e dell’intero territorio di Prati – ha commentato il consigliere municipale Renato Sartini – L’incuria della pubblica amministrazione verso questo importantissimo polmone verde, luogo di cultura perché arrivo della Francigena e di passeggiate di studio di Leonardo Da Vinci, oltre che sede dello storico Osservatorio di Monte Mario, non va dimenticata e deve essere da monito affinché l’attuale amministrazione lavori per la riqualificazione” di quello che, il consigliere, non stenta a definire come una sorta di “Central Park del territorio di Prati”.