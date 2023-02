Gabbie distrutte e intimidazioni: gli “anarco animalisti” contro l'abbattimento dei cinghiali

Gabbie distrutte, cinghiali liberati e minacce dirette. Dopo presidi e manifestazioni di protesta si accende lo scontro tra animalisti e istituzioni. Il blitz dei militanti dell’Animal Liberation Front a Monte Mario ha dell’incredibile. Danneggiamenti e intimidazioni rivolte al presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti, e a quello dell'associazione Centro Carni di Roma, Fabrizio Forti, che segue la questione degli abbattimenti a livello regionale.

Le minacce degli animalisti a Gubbiotti e Forti

“A mezzanotte abbiamo distrutto le vostre gabbie”, rivendica in un volantino l’Animal Liberation Front. “Si continua imperterriti ad agire, nella totale incompetenza e mancato rispetto delle regole, facendo scempio della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato”. Per ammissione diretta nel manifesto diffuso il blitz nel quadrante Gemelli sarebbe “un avvertimento soft alla Giunta regionale”. A quella uscente, ritenuta responsabile degli abbattimenti, e a quella in via di composizione dopo l’elezione del neopresidente Francesco Rocca.

“Siamo stanchi delle vostre violenze continuate e gratuite. Adesso basta! Fermatevi”. Poi le chiare minacce: “Sappiamo chi siete e dove trovarvi, cari Gubbiotti e Fabrizio Forti. Non costringeteci a farvi amare sorprese…”

A Monte Mario cinghiali anche al pronto soccorso

L’azione nel cuore della notte in zona Gemelli, uno dei quadranti della città che più soffre l’invasione di cinghiali con gli ungulati avvistati davanti alle scuole, tra automobili e bus in transito sulla Trionfale e addirittura pure all’ingresso del pronto soccorso tra gli operatori sanitari e le ambulanze con le sirene spiegate.

Il poresidente di Roma Natura: "Livello mai toccato prima"

“Eravamo abituati ai danneggiamenti continui delle gabbie, ma questo livello non si è mai toccato prima”, ha commentato ai microfoni di Romatoday, il presidente Gubbiotti. Da Roma Natura già pronti esposto e denuncia. Nei filmati acquisiti le immagini dei militanti responsabili dell’azione. Tutti incappucciati. “Queste intimidazioni non ci fermano, anche perchè rivendico con orgoglio il piano di contenimento che stiamo portando avanti e che - sottolinea Gubbiotti - è fortemente all’insegna del benessere animale e della tutela dell’intero ecosistema. La mia preoccupazione - dice in riferimento alle minacce - non è personale, mi spiace in particolare per i guardiaparco e per tutto il personale di Roma Natura che nello svolgimento delle proprie attività si sente esposto al rischio”.