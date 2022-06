Monte Mario, al via il Festival Jazz "Massimo Urbani"

Un evento atteso da sei anni che riuscirà, sicuramente, a far dimenticare tutte le polemiche che lo avevano accompagnato. Torna ufficialmente la musica jazz a Monte Mario, con la terza edizione del festival “Massimo Urbani”, il famoso musicista nato e cresciuto proprio nel quartiere, uno dei più grandi interpreti di questo apprezzato genere musicale. Un appuntamento molto atteso visto che in passato, sia per scelte politiche e sia per il covid, era stato cancellato dopo sole due edizioni.

La storia di Massimo Urbani

La rassegna si terrà dal’1 al 3 luglio presso il parco del Santa Maria della Pietà, dove si esibiranno musicisti di livello internazionale. Questi omaggeranno Massimo Urbani, nato l’8 maggio del 1957 nelle case popolari di via Dati. Un predestinato visto che già a 15 anni comincia a far vedere il suo talento con il sassofono, tanto da essere notato da Marcello Melis e Mario Schiano. Nel corso della sua carriera, Urbani ha lavorato con i migliori del panorama jazzistico italiano e mondiale. Purtroppo, però la sua avventura musicale termina presto, a soli 36 anni, quando scompare nella notte tra il 23 ed il 24 giugno del 1993. Il festival serve a ricordare la figura di Urbani il quale, al netto dei problemi personali che ha avuto, rappresenta un’artista che è stato capace, in poco tempo, di affermarsi e farsi notare ai massimi livelli.

Cultura di nuovo protagonista

“La cultura torna protagonista nel nostro municipio – afferma in una nota Marco Della Porta, presidente del Municipio XIV - cCrediamo nella cultura come motore di sviluppo e come elemento fondamentale di coesione. In questo scenario il Festival del Jazz rappresenta un’occasione per i cittadini di tornare a vivere il proprio territorio”.

Soddisfatto anche Pino Acquafredda, presidente della commissione cultura sport turismo: “Prosegue il percorso di memoria e tributo ad un grande artista, avviato anni fa dal nostro municipio che, seguendo la volontà espressa dagli stessi cittadini, ha riattivato il Festival del Jazz dedicato a Massimo Urbani. Una terza tappa importante per onorare al meglio la figura di un grande artista. Il sogno è quello che la manifestazione diventi un appuntamento annuale per gli appassionati di musica e, soprattutto, per tutti i cittadini nel nome di Max. I sogni a volte diventano realtà”.

Tanti ospiti nazionali ed internazionali

Sul palco si esibiranno pianisti del calibro di Rccardo Biseo, Stefano Cantarano e Giampaolo Ascolese. Ci sarà Bruno Cesselli che,, in duo col chitarrista ferrarese Antonio Cavicchi presenterà il loro ultimo lavoro discografico. Il primo luglio si esibiranno il raffinato sassofonista Paolo Farinelli, il sax baritonista Marco Tocilj, eclettico musicista di origini istriane, il solista statunitense Eric Daniel e, ospite d’onore, la giovane cantante ucraina Halyna Gaia Tupys. Sabato sarà la volta di Maurizio Urbani, fratello di Massimo, che si esibirà insieme al giovane sassofonista molisano Antonio Ottaviano. Chiuderanno la rassegna la big band allestita dal trombettista Claudio Corvini insieme a Paolo Farinelli, quindi l’ABC trio con Stefano Cantarano al penguinbass, Riccardo Biseo al pianoforte e Giampaolo Ascolese alla batteria. Il gran finale prevede le esibizioni dei mostri sacri del jazz italiano Gegé Munari e Giorgio Rosciglione.

L’ultima edizione sei anni fa

L’ultima edizione di questo festival, che si svolge nell’area di Santa Maria della Pietà dedicata proprio al musicista, risale ormai al 2016. Nel 2017, una volta capito che il festival non si sarebbe svolto, è scattata una petizione online per chiederne la realizzazione. Problemi di budget e altre scelte prese dalle passate amministrazioni avevano decretato lo stop all’evento.