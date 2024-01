Municipio XIV, Michele Menna passa al Gruppo Misto: "Non mi rispecchio più nel M5S"

Novità nel municipio XIV, precisamente nella politica del territorio. Infatti il consigliere Michele Menna è passato dal Movimento 5 Stelle al Gruppo Misto.

L’ex assessore e vice-presidente pentastellato del 14esimo, ha svoltato pagina non riconoscendosi più in questo nuovo movimento. A RomaToday Menna infatti spiega così il cambio di maglia: “Il movimento si trasforma. Chi rimane ancorato ai principi e all’organizzazione, ai contatti con territorio e associazioni, si adatta finché può ma poi è costretto ad abbandonare un progetto adesso gestito in modo diverso”. Per l’ex candidato al ruolo di presidente del quattordicesimo infatti i problemi arrivano dai piani alti del partito: “Il Movimento sta diventando un movimento verticistico dove emerge l’individualismo e vengono messe da parte le idee. E io in questo non mi rispecchio più”.

Nonostante l’addio al Movimento, Menna però continuerà a difendere e a lavorare per il territorio: “Anche nel Gruppo Misto il mio impegno nel territorio non cambierà. Andrò avanti sui temi che conosco e difenderò il lavoro avviato prima dell’arrivo di alcuni coordinatori e responsabili comunali e regionali che hanno rivoluzionato in negativo il Movimento 5 Stelle”.

Resta unico esponente rimasto del Movimento nel 14esimo municipio Sandro Chinni.