Mercato piazza Pietro Thouar, approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione

Un milione e mezzo di euro per riqualificare il mercato di piazza Pietro Thouar, a Monte Mario. È quanto è stato stabilito dalla giunta del XIV Municipio che ha approvato con una delibera il progetto esecutivo dei lavori che dovrebbero finalmente dare nuovo decoro e sicurezza all’area mercatale.

Mercato piazza Thouar nato nel 1950

Sorto nella piazza Pietro Thouar intorno al 1950, il mercato presenta da tempo una copertura di grandi dimensioni nonostante, inizialmente, le attività dovessero svolgersi principlamente all’aperto. Si tratta di una tettoia metallica, risalente al 1956 e ampia quasi mille e 400 mq, gravemente ammalorata a causa della ruggine e con conseguenti problemi di infiltrazioni d'acqua. In un sopralluoggo effettuato nel 2010 si rilevava come "molti pilastrini metallici alla base" che sostengono la tettoia, "nel collegamento con il plinto di fondazione, risultano corrosi". Classificato come "mercato giornaliero semicoperto su sede impropria", il mercato è costituito da 41 posteggi, con banchi e chioschi di varia dimensione. Nel corso degli anni diverse amministrazioni hanno cercato di risolvere i problemi dell’area, specialmente quelli relativi alla sicurezza. Anche la passata giunta del Movimento 5 Stelle aveva affrontato il problema, riscontrando enormi criticità tecniche e burocratiche insistenti sul mercato. Basti pensare che non è reperibile l'ordinanza sindacale con il quale è stato istuito.

Mercato piazza Thouar, riqualificazione e aree verdi

Gli operatori aspettano da tempo la possibilità di poter lavorare in un luogo sicuro e controllato. L’8 aprile 2022 è stata conclusa la conferenza dei servizi decisoria con esito favorevole e, dopo aver ricevuto i pareri positivi degli organi convocati, è stato validato il progetto definitivo che prevede lavori per un totale di un milione e 454mila euro di spesa. Una buona notizia per i lavoratori che da decenni sentono parlare di imminenti riqualificazioni.

Nel progetto si prevede la riqualificazione della piazza, con un intervento sull’area occupata dal mercato in modo da ridurne la superficie coperta ed acquisire spazi scoperti per la circolazione pedonale, i parcheggi, le aree verdi, oltre che per migliorare la circolazione veicolare.