Municipio XIV, è Marco Della Porta il nuovo presidente: "Sarà grande onore occuparmi del territorio"

Marco Della Porta è il nuovo presidente del Municipio XIV. L’ex assessore della Giunta Barletta (2013-2016) si è affermato con il 60% dei voti. Lo sfidante del centrodestra, Domenico Naso, si è fermato al 40%.

Marco Della Porta nuovo presidente del Municipio XIV

Un’affermazione netta quella di Della Porta che nel Roma Monte Mario ha portato a casa oltre 35mila vota, 11mila in più rispetto al candidato in quota Lega.

Municipio XIV, Marco della Porta: “Sarà grande onore occuparmi del territorio”

“Occuparmi del territorio in cui sono nato e cresciuto è un grande onore, una forte responsabilità e una sfida che vinceremo solo se lavoreremo tutti insieme per il bene comune. Servirò le Istituzioni nell’interesse esclusivo dei cittadini per migliorare la qualità della vita di tutte le persone” - ha detto Della Porta a spoglio ultimato.

“Questa vittoria - ha commentato ai microfoni di RomaToday - è frutto di un lavoro serio e costante sviluppato negli anni e siamo felici che sia arrivata con tutta questa energia e fiducia da parte dei cittadini. Un’emozione enorme e al tempo stesso una grande responsabilità. La prima cosa da fare - ha proseguito - sarà mettere in campo la migliore squadra possibile e riorganizzare la macchina amministrativa a partire dagli spazi”.

Chi è Marco Della Porta: il nuovo presidente del Municipio XIV

Ex assessore alla cultura nella Giunta di Valerio Barletta (2013-2016), Marco Della Porta ha 35 anni, è padre di Aurora e lavora come manager nei beni culturali dove si è occupato della gestione del Colosseo e del Museo Nazionale Romano. Dal 2019 ricopre il ruolo di Presidente di Generazioni Legacoop Lazio. Nello stesso anno ha lanciato la campagna d’ascolto Meritiamo Di Più dove ha coinvolto i cittadini nell’individuazione delle priorità che avrebbero migliorato la qualità della vita nel proprio quartiere. Un percorso lungo che lo ha portato alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente dove si è affermato con una larga maggioranza. La tornata elettorale lo ha incoronato nuovo presidente del Municipio XIV.