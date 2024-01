Completati e in fase di completamento: ecco la mappa delle aree ludiche e sportive del municipio XIV

Il municipio XIV traccia il bilancio dei lavori riguardanti la riqualificazione e le nuove aperture dei parchi per bambini guardando già ai progetti in procinto di completamento per il nuovo anno.

I lavori completati e in dirittura di arrivo

A Palmarola e Balduina hanno già visto la luce a fine 2023 i nuovi parchi di viale Gandini e via Proba Petronia, mentre sono in fase di completamento l’area ludica e l’area sportiva del parco lineare di via Allievo a MonteMario così come le aree di via Monfortani completa anche della guida per poter utilizzare il percorso ginnico e quella ludico all’altezza del Gemelli (entrata in via Pineta Sacchetti).

Procedono spediti anche i lavori di realizzazione del nuovo parco a Valle Santa (via boccea km 12) ed è stata delimitata anche l’area di Largo Cervinia già smantellata dei giochi causa ragioni di sicurezza.

L'annuncio

Questo il quadro fatto da Stefania Portaro, assessora all’Ambiente e Rifiuti del municipio XIV che ha anche annunciato che grazie ai fondi previsti per la cura del verde e riqualificazione dei parchi nel nuovo bilancio del Comune di Roma. Grazie a questo stanziamento l’amministrazione municipale vedrà interventi al Parco di Torresina, un parco a Quartaccio, il parco di via Lucchina (via camilla Ravera e via Cesira Fiori) e il parco di Gaverina (Selva Candida).

“Si è chiuso un 2023 che ha visto l'avvio di molti cantieri per la riqualificazione aree ludiche e si apre un 2024 altrettanto interessante. Questi interventi si vanno a sommare a quelli effettuati su tutte le aree del MunicipioXIV per l'adeguamento alla normativa europea di sicurezza dei giochi. Una verifica numericamente significativa, che mai era stata fatta negli anni precedenti, di tal portata. Lavorare per rendere i parchi fruibili e sicuri significa migliorare la qualità della vita, garantire luoghi di socialità, spazi utili al gioco all'aperto, alla motricità e allo svago dei bambini. Il 2024 vedrà protagonisti con importanti investimenti molti altri parchi, grazie al lavoro dell'Assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi” – sono le parole dell’ass. Portaro.