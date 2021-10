Santa Maria della Pietà: ecco il nuovo polo mammografia e senologia

E' aperto da pochi giorni, al padiglione 1 del Santa Maria della Pietà, il nuovo polo di screening mammografico e senologia diagnostica della Asl Roma 1. . Le immagini viaggiano in entrambi i versi dall’Archivio di I livello a quelli di III Livello e viceversa. Questa riorganizzazione offre il vantaggio di poter gestire in una struttura “ambulatoriale” esterna all’ospedale tutte quelle attività tipiche del territorio e lasciare all’interno dell’ospedale le attività di II livello. Inoltre la diagnostica strumentale è stata implementata con l'acquisto di un mammografo digitale con tomosintesi e due ecografi.

"Si tratta di un intervento importante di riqualificazione che permette di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini grazie a un Centro che integra le attività della senologia diagnostica e dello screening mammografico realizzate tra il San Filippo Neri e il Santa Maria della Pietà" - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, presente all'inaugurazione insieme al direttore generale dell'Asl Roma 1, Angelo Tanese, e al neo presidente del Municipio XIV, Marco della Porta.

D'Amato ha ricordato che "il Covid ha rallentato la prevenzione del tumore al seno, su 300mila inviti alle donne a effettuare gli screening, hanno risposto in poco più di centomila". Per Tanese "il Polo è l'esempio di integrazione tra strutture a cui stiamo lavorando. È un grande arricchimento per la donna avere questa sinergia tra San Filippo Neri e Santa Maria della Pietà".