Un murale per Luciano Quaglieri: così l’ospedale ricorda l’infermiere ucciso dal Covid

Un ritratto gigantesco e colorato dipinto su una delle facciate della stazione San Filippo Neri: così i colleghi dell’ospedale romano hanno voluto ricordare Luciano Quaglieri, l’infermiere strappato alla vita a soli 47 anni dal Covid.

Lucianone: l’infermiere del San Filippo ucciso dal Covid

Lucianone, così lo chiamavano tutti, tra le corsie dell’ospedale ha lasciato il segno: sempre sorridente, disponibile e affettuoso. La sua scomparsa, così prematura e inaspettata, ha scosso un’intera comunità: medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, compresi tutti quei pazienti che lo hanno conosciuto apprezzandone professionalità e dedizione. La grande umanità.

L’omaggio a Luciano Quaglieri: giardino e murale

Così tutti si sono mossi per renderne eterna la memoria. Prima la dedica del giardino dell’ospedale che ogni anno si arricchirà di una nuova pianta “di cui tutti insieme ci prenderemo cura, così come Luciano si prendeva cura dei propri pazienti” - aveva detto il Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, ora il murale. Il sorriso di Lucianone, incorniciato dalla sua cuffia colorata, domina sulla Trionfale: ricorda il sacrificio di tanti medici, infermieri e sanitari in uno dei periodi più bui. Quello della pandemia.

San Filippo Neri: un murale per Luciano Quaglieri

A realizzare il murale dedicato a Lucianone l’artista Domenico Portale insieme alla collega Silvia Moccia, supportato nella parte più burocratica dall’architetto Gina Portale. Spray e acrilici per l’opera su muro. “Purtroppo non ho conosciuto Luciano personalmente, ma dai racconti e dagli aneddoti si capisce che era una persona buona. Un uomo amato e stimato da tutti” - ha detto Domenico Portale a RomaToday. "Quando mi è stato proposto di dipingere il murale in sua memoria ne sono stato onorato. Ribadisco spesso che nella vita siamo tutti eroi per i sacrifici che facciamo, ecco il murale per Luciano è l’omaggio ad un eroe”.

Un’opera resa possibile anche grazie a RFI, che ha dato l’ok all’utilizzo della parete di sua proprietà, e al parlamentino del Municipio XIV che si è espresso favorevolmente all’omaggio. “Un ricordo a Luciano ma che vuole essere esteso a tutti gli operatori che stanno combattendo in prima linea e senza tregua questa pandemia. Luciano rimarrà nel cuore di tutti noi” - era stato il commentato il consigliere M5s, e nella vita infermiere, Sandro Chinni.