Manutenzione stradale: ecco i lavori in programma a Selva Nera

Nel quattordicesimo municipio si continua a lavorare sul tema della manutenzione stradale. Infatti sono partiti i lavori del cantiere per quanto riguarda il tratto di via Selva Nera e non solo.

Gli interventi del manto della strada di via di Selva Nera nel tratto tra Viale Giulio Cesare Graziani e Largo Ines Bedeschi e la conseguente modifica al traffico dureranno fino al 14 di agosto. Successivamente inizierà un’altra operazione questa volta di manutenzione straordinaria in via della Stazione di Ottavia tra via del Casal del Marmo e via Maestre Pie Filippine. Salvo imprevisti gli interventi saranno completati il 9 agosto.

“Continua la cura costante del nostro territorio e proseguono le attività di manutenzione stradale nel nostro municipio” – commenta a RomaToday il presidente del municipio XIV Marco Della Porta. Il misindaco annuncia anche che a breve saranno ultimati altri lavori. “In queste notti sarà ultimato l’intervento su Via del Fosso di Santo Spirito a Palmarola e stiamo portando a compimento quello a Via Gianbattista Soria a Primavalle” - afferma Della Porta.