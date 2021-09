VIDEO | Elezioni municipio XIV: intervista a Michele Menna, candidato presidente per il M5s

Dal progetto relativo alla riqualificazione del Mercato Primavalle I alla funivia Casalotti-Battistini, fino alla tematica legata all’invasione sempre maggiore dei cinghiali: sono tanti i temi affrontati nell’intervista a RomaToday dal candidato presidente del M5s in Municipio XIV, Michele Menna.

Il Mercato Primavalle I

L’assessore ai Lavori Pubblici uscente non ha dubbi sul futuro del Mercato Primavalle I oggetto di alcuni lavori di riqualificazione ma da tempo, causa ritardi e intoppi, rimasto semivuoto e incompleto: l’obiettivo è quello di continuare il lavoro avviato. “Il Mercato Primavalle I è un simbolo del quartiere” - dice Menna promettendo la conclusione del progetto e il massimo impegno per dotare il quartiere di un mercato funzionale e con servizi al cittadino annessi.

La funivia Casalotti Battistini

Menna, grillino della prima ora, reputa la funivia Casalotti-Battistini “un’opera innovativa”. Ma sul fronte della Mobilità l’assessore punta anche al prolungamento della metro A fino a Monte Mario e alla centralità del Santa Maria della Pietà “che dovrà diventare il cuore del territorio”.

L’invasione dei cinghiali

Stoccata alla Regione Lazio sul tema del contenimento dei cinghiali. Menna rivendica il lavoro fatto sin oggi auspica “interventi più incisivi della Regione” e l’attuazione piena del protocollo sottoscritto con il Comune per arginare la discesa degli ungulati nei quartieri abitati.

La ciclabile di via Mattia Battistini

Modifiche in corso per la ciclabile di Pineta Sacchetti, quella che nel territorio sta facendo molto discutere per i disagi alla viabilità del quadrante. Un progetto a cui Menna non vuole rinunciare e a cui è molto legato, “anche come ciclista urbano”. Tuttavia l’assessore annuncia qualche variante: “Abbiamo proposto al Dipartimento delle modifiche al progetto, e uno studio di fattibilità per migliorarlo attraverso interventi più incisivi”. Quella, sottolinea, “è un’infrastruttura indispensabile”.

(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)