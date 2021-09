VIDEO | Elezioni municipio XIV: intervista a Marco Della Porta, candidato presidente per il centrosinistra

Dal modello della “città dei 15 minuti” da portare soprattutto nelle periferie, alla valorizzazione del complesso del Santa Maria della Pietà fino alla visione sulle piste ciclabili con qualche critica a quella realizzata dal Comune su via di Pineta Sacchetti. E poi ancora le priorità individuate durante la lunga campagna d’ascolto del territorio Meritiamo di Più. Sono stati tanti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday a Marco Della Porta, candidato presidente del Municipio XIV per il centrosinistra.

La città dei 15 minuti

In un territorio vasto e molto variegato come quello del Roma Monte Mario, composto da quartieri residenziali e centrali come la Balduina e lembi all’estremo della città poco urbanizzati come Tragliatella, per Marco Della Porta il modello di “città a 15 minuti” è assolutamente da applicare. “Significa - ha detto l’ex assessore della Giunta Barletta (2013-2016) - portare in ogni quartiere quei servizi che garantiscano la dignità delle persone: scuole, parchi pubblici, marciapiedi, strade e in alcuni casi, dove mancano, addirittura fogne e illuminazione pubblica”. Dove non è possibile servono dei collegamenti rapidi tra quartieri e dunque tra cittadini e poli di servizi.

Santa Maria della Pietà

Il progetto della centralità urbana del Santa Maria della Pietà, non lo nasconde Della Porta, “rappresenta una grandissima opportunità” per il suo valore storico, culturale, naturalistico e sociale. Il candidato presidente del centrodestra lo immagina come l’epicentro culturale del quadrante. La casa dei cittadini dove trovare servizi pubblici e attività culturali.

La ciclabile di Pineta Sacchetti

L’idea è “ciclabili sì ma non così”, riferito alla discussa ciclabile di via della Pineta Sacchetti: quella che alcuni residenti vorrebbero smantellare a causa dei disagi arrecati alla viabilità. Della Porta è per la promozione della ciclabilità sostenibile “ma solo quando funziona”: a tal proposito ricorda la realizzazione del Parco Lineare. Nel caso specifico di Pineta Sacchetti, dice, “si è andati a congestionare una situazione di traffico già compromessa”.

Campagna d’ascolto: ecco le priorità del XIV

Viabilità, decoro urbano e servizi culturali: sono queste le priorità individuate durante la lunga campagna d’ascolto del territorio Meritiamo di Più. Sulla mobilità l’idea è quella del potenziamento delle arterie viarie del quadrante: dal collegamento Casorezzo-Esperia Sperani alla Trionfale bis per liberare i quartieri dal traffico. C’è poi l’esigenza “di riprendere con determinazione e coraggio” il prolungamento della metro da Battistini a Torrevecchia. Per il decoro necessari cura delle aree verdi e delle piazze “che in tutti i quartieri vanno integrate con attività sociali e culturali”.



