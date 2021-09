VIDEO | Elezioni municipio XIV: intervista a Domenico Naso, candidato presidente per il centrodestra

Le proposte del candidato presidente del centrodestra in Municipio XIV sulle questioni più rilevanti del territorio

Dalla viabilità, tasto dolente per il territorio, alla problematica legata alla presenza quotidiana dei cinghiali fino alle istanze che arrivano dalla Balduina: un tempo quartiere residenziale e florido che adesso lamenta degrado e incuria. Sono stati molti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday a Domenico Naso, candidato presidente del Municipio XIV per il centrodestra.

La viabilità del Municipio XIV

Sul tema della viabilità, considerato che il territorio del Municipio XIV si muove solo su due assi viari principali, Torrevecchia e Trionfale, l’idea di Naso è quella di creare un tavolo congiunto con i dipartimenti competenti al fine di “riprendere e cantierizzare al più presto” il progetto della Torrevecchia bis per decongestionare il traffico del quadrante.

La ciclabile di Pineta Sacchetti

Nessuna demonizzazione delle ciclabili, ma in linea con il candidato sindaco Enrico Michetti, Naso sottolinea l’esigenza che siano realizzate “con criterio”. Quella di Pineta Sacchetti, criticata da molti residenti per le ripercussioni negative sul traffico, “va smantellata”. In prossimità del Gemelli il candidato presidente penserebbe “di più ad una corsia preferenziale verso l’ospedale piuttosto che una ciclabile”.

Il declino di Balduina

La Balduina, un tempo quartiere residenziale e florido, da un po’ lamenta degrado e incuria. L’impegno di Naso è quello di far tornare la zona agli antichi splendori e intrecciare i servizi offerti dal quartiere più centrale del territorio con quelli delle zone più periferiche. E sulla volontà di alcuni residenti di promuovere una consultazione per passare sotto l’ala protettiva del Municipio I, quello del Centro, replica netto: “Non lo trovo giusto”.

L’invasione di cinghiali a Monte Mario

Sull’invasione dei cinghiali a Monte Mario, tra i quartieri di Roma con più avvistamenti e incontri ravvicinati, Naso punta il dito contro la scarsa pulizia della città e la mancata recinzione dei parchi. “L’impegno nei primi 100 giorni è quello di ripulire il territorio. Decoro e sicurezza - dice - le priorità”.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)