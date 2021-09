VIDEO | Elezioni municipio XIV: intervista a Camilla Bargione, candidata presidente per la lista Calenda sindaco

Le proposte della candidata presidente della lista Calenda sindaco in Municipio XIV sulle questioni più rilevanti del territorio

Dalla riqualificazione dei mercati riomali storici, in particolare del Primavalle I, alla mobilità fino alla problematica legata all’invasione dei cinghiali: sono molti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday dalla candidata presidente della lista Calenda sindaco in Municipio XIV, Camilla Bargione.

Mercato Primavalle I

Il Mercato Primavalle I doveva essere il fiore all’occhiello del municipio ma i lavori avviati lo hanno svuotato dei pochi operatori rimasti e oggi, nonostante l’apertura dello sportello municipale, giace vuoto e quasi del tutto abbandonato. L’idea di Bargione e della sua squadra è quella di riprendere i lavori in corso e spingere per la veloce creazione di uno spazio culturale al suo interno. “Puntiamo alla riqualificazione dei mercati storici di Roma”

La funivia Casalotti-Battistini

Tra le opere più importanti che interessano il territorio del Municipio XIV c’è anche la funivia Casalotti-Battistini, un’infrastruttura “che - dice la candidata presidente - non può essere concepita come soluzione alternativa alla metro A, ma deve essere un progetto complementare”. Per Bargione le priorità sulla mobilità sono il recupero della Torrevecchia bis e poi il prolungamento della linea metro A fino a Monte Mario.

La ciclabile di Pineta Sacchetti

Difficile per la candidata presidente pensare ad uno smantellamento immediato della ciclabile di Pineta Sacchetti, molto criticata per aver congestionato ancora di più la viabilità del quadrante. L’idea è quella di ripensare il percorso, realizzando una corsia dedicata alle ambulanze dirette al Gemelli e al trasporto pubblico.

L’invasione dei cinghiali

Monte Mario invasa dai cinghiali. Per bargione sulla tematica sono tre gli aspetti da tenere a mente: la pulizia delle strade, la collaborazione con Roma Natura “per ripristinare le recinzioni dei parchi” e la sicurezza delle vie “a partire dall’illuminazione pubblica”.



(riprese e montaggio di Veronica Atimari)