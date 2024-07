Incendio al Parco del Pineto: fiamme avvistate da Balduina

Altro incendio nella Capitale. Stavolta colpito il Parco del Pineto con ripercussioni anche nel tredicesimo municipio con nubi nere che hanno oscurato anche la cupola di San Pietro.

Il fuoco sarebbe divampato nel tardo pomeriggio del 15 luglio al Parco del Pineto, lato Gemelli con le fiamme avvistate da Balduina, arrivate vicine alla pista ciclabile col fumo nero e denso arrivato ad oscurare anche il Cupolone. Le fiamme non si sono propagate in direzione Valle dell’Inferno.

Pronto l’intervento di VVFF e della Protezione Civile Guadalupe (6 operatori, 1 pickup, 1 botte da 2.000 litri e una da 12.000 litri) supportati da un elicottero RL1 della Protezione Civile della Regione Lazio e Roma Capitale, Guardiaparco, volontari, Comitato Valle dell’Inferno e vigili urbani. Presenti sul posto il Commissario di RomaNatura, Marco Visconti e il Direttore, Emiliano Manari. Visto il pericolo è stata chiusa via di Valle Aurelia (tra largo Damiano Chiesa e via Vittorio Montiglio) e via Damiano Chiesa fino al cessate esigenze.

Nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio ancora qualche vampata di fuoco è presente all'interno del Parco del Pineto ai margini di via Damiano Chiesa.