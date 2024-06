Inaugurata l'area ludica di Largo Cervinia presa in adozione dalla Farmacia Igea

È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi la nuova area giochi di Largo Cervinia. Il parco i cui lavori sono iniziati ad inizio 2024 rientra nei vari interventi del municipio XIV riguardanti gli spazi aperti riportati a disposizione della comunità.

“Una nuova area giochi dedicata ai nostri bambini e alle famiglie del nostro municipio” - racconta a RomaToday il Presidente Marco Della Porta – “che si unisce a quelle già realizzate nelle scorse settimane a Via Gaverina a Selva Candida e Via Libero Bovio a La Storta. Il nostro obiettivo è continuare a potenziare gli spazi comuni all’area aperta come già fatto con le aree fitness realizzate allo stradone di Viale Gandin a Palmarola, a Via Allievo a Monte Mario e sulla Pista Ciclabile all’ingresso di Via Torrevecchia”.

L'area giochi, ad inizio 2024, era stata smantellata per motivi di sicurezza ed è stata riqualificata. Qui i bambini e le bambine troveranno una nuova attrezzatura ludica, un tappetino antitrauma e giochi. Nello specifico un'altalena a cestone, casetta con giochi cognitivi, percorsi a terra con numeri e forme, castelletto con scivolo, un tappetino antitrauma, erba sintetica, panchine e una recinzione nuova.

Lo spazio è stato preso in adozione dalla Farmaica Igea, che si trova nel lato opposto della strada, che si occuperà dell'apertura e della chiusura dell'area ludica.